La ‘Machicrónica’ veraniega del rodaje de ‘Los Justos’

La noticia viaja por bocas inquietas y oídos finos, señal que anuncia la suelta de un buen chisme. A Carmen Machi (Madrid, 1963) le queda apenas una semana en Las Palmas de Gran Canaria antes de terminar el rodaje de Los Justos, el thriller que la vuelve a juntar con la actriz Pilar Castro.

Después de ambas repartirse elogios en Furia, la última serie del cineasta canario Félix Sabroso para HBO Max, esta sintonía creativa del terceto conformado por Machi, Castro y el realizador, tiene su origen en El tiempo de los monstruos (2015), cinta que vivió su premiere en el Archipiélago enmarcada en la 16º edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, y en la que ya Machi se deshacía en su admiración profesional hacia Sabroso: «Es muy talentoso», afirmó.

Así, hace tiempo que la actriz tiene a la isla en su mapa, no solo en el séptimo arte, sino en el teatro, donde le formó la excelencia de José Luis Gómez. Del Cuyás, recinto de la calle Viera y Clavijo, fue una de sus caras habituales en varias temporadas. En 2007 aterrizó en el montaje Auto junto a Marisol Rolandi, Eva Santolaria y Vicente Díez; en 2010 interpretó la tragicomedia Almuerzo en la casa de los Wittgenstein y repitió con una exitosa La tortuga de Darwin, que le valió para obtener el premio Max a la Mejor Actriz del Año.

Carolina Coalla, Carmen Machi y Marcelino Sánchez. | / ELVIRA URQUIJO

Puso voz y rostro en 2013 a la escritora feminista y referente del modernismo en ¿Quién teme a Virginia Woolf?, y tuvo que saberle a poco, porque el año siguiente volvió con un shakesperiano Los Mácbez, dirigido por Andrés Lima y escrito por Juan Cavestany.

El verano de ‘Los justos’

Agosto convirtió los alrededores del casco viejo de la ciudad en el tablero de juego de la película de los debutantes Jorge A. Lara y Fernando Pérez. Con sede en el hotel Iberia y una parafernalia de grúas montada en el callejón trasero de la calle Profesor Agustín Millares Carlo, a Machi, una camaleónica actriz de cine, televisión y teatro, reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, se le pudo ver en los aledaños de este punto caliente que comprende el área de Venegas, San Bernardo o la calle Cano, en las pausas de grabación.

En la ópera prima de Lara y Pérez coincide de nuevo con Pilar Castro, tras el éxito de ‘Furia’

En el terreno audiovisual ha participado en mesas y muestras ligadas al circuito insular. Entre sus apariciones públicas más recientes estuvo el festival Lo Que Viene, organizado en Tenerife por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), al que asistió para presentar Furia. Gáldar reconoció a «una gran Carmen Machi» en 2019 con la Guayarmina de bronce a la Mejor Interpretación de Largometrajes por la película La puerta Abierta de Marina Seresesky.

Carmen Machi, en el Teatro Cuyás. | / La Provincia

Acompañada por el resto de la troupe actoral, en la que figuran Bruna Cusí, Vito Sanz o Ane Gabarain, la cara televisiva que da vida a Aida en la serie 7 Vidas y ganadora de un premio Goya por Ocho apellidos vascos, aprovechó el salto por la capital para poner a prueba su buen comer.

Como resultado, la ‘machicrónica’ se cuenta en varias instantáneas que sirven como prueba de su ruta gastronómica, alimentada el jueves 21 por el chef Alejandro Mederos, en el restaurante Anteo. La deriva de Triana al Puerto fue causada por recomendación del chef José Luis Espino, al frente del Estrella Michelín y Sol Repsol, restaurante Bevir. «Si lo recomienda el compañero, entonces aquí debe de comerse bien», dijo Machi a Mederos. Y se llevó una fotografía como prueba del delito del carpaccio de chuletón y los famosos ‘huevos reimaginados’.

Entrevista al director Félix Sabroso y las actrices Carmen Machi y Pilar Castro por el estreno de la serie ‘Furia’. / María Pisaca

Otros restaurantes en los que Machi saborea Gran Canaria son Muxgo, Estrella Verde Michelín del chef Borja Marrero; el restaurante 410, del que se marchó con la tripa llena y un exclamativo «¡Qué bonito local tienes!»; el Yanuna, punto de recarga en los descansos para un equipo que ya tiene media ciudad hablando del millón de euros que plantea la trama.

La intérprete madrileña fue una de las caras conocidas de las temporadas del Teatro Cuyás

Como suele ocurrir en estos rodajes de paso, habrá quien recuerde que hace apenas un mes la actriz recibió un ramo de Almodóvar, al término del rodaje de Amarga Navidad, título del 24º largometraje almodovariano, rodado en localizaciones de Lanzarote.

De vuelta en la capital grancanaria, engulló media ración de ensaladilla de gambas, algún puerro y albóndigas, en la vinoteca de Triana, Vinófilos. «Nos dijo que repetiría. Es una persona sencilla y me permitió tutearla», cuenta la sumiller Carolina Coalla. Y como mismo es en su acting, todo bien hecho, discreto y con gracia.