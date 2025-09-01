Cardi B rompe su silencio: “Hay algo en mí que otras raperas no pueden soportar”

Cardi B está a punto de lanzar nueva música. No solo de publicar un nuevo proyecto, sino que, además, se ha visto involucrada en un juicio por agresión a un guardia de seguridad y dicho suceso ha despertado memes por todo el mundo. Ahora, la artista habla en Apple Music sin pelos en la lengua.

-¿Es verdad eso que dicen sobre su bloqueo creativo mientras creaba AM I THE DRAMA?

Intentaba encontrar el equilibrio en la vida. Y no solo eso, sino que llegué a un punto en el que nada me satisfacía. Y es muy curioso porque, incluso cuando me arreglo, cuando me pongo ropa y esas cosas, a veces pienso: «Dios mío, siento que ya he hecho esto... Siento que alguien ya ha llevado algo parecido a esto». Lo mismo me pasa con la música. Te sorprenderá, tengo 80 canciones que probablemente he compuesto en los últimos siete años. Y es como si, tres semanas después, ya no me gustaran, no las quisiera, me sintiera estúpida, me parecieran tontas... e incluso cuando la gente viene y trata de ayudarme, sigue sin gustarme. Es como si hubiera pasado por una crisis en la que nada me satisfacía, nada.

-¿Te genera presión igualar el éxito de su álbum debut Invasion of Privacy?

La verdad es que no mucho. Es como si no me dejara llevar por la presión de Invasion of Privacy. Porque lo curioso es que no pensaba realmente en cosas como: «Oh, tengo que alcanzar esas cifras. Tengo que hacer esas cosas». Simplemente sentía que tenía que mantener mi carrera. Porque era la primera vez que me quedaba embarazada y la gente decía: «Oh, esto nunca había pasado antes. Nunca hemos tenido una artista en el sello que se quedara embarazada justo al principio de su carrera». Así que tenía prisa por cumplir con mi fecha límite y entregar mi álbum. Eso era lo que tenía en mente.

Ahora las cosas han cambiado porque la gente me critica un poco más que a otros artistas, lo que me parece injusto. Pero, ¿sabes qué? No se lo hacen a la gente que no consideran genial o lo que sea. Y esa es una de las claves por las que tengo confianza en que todo va a salir bien, porque da igual lo que haga, a veces podría ponerme un modelito espectacular y arrasar en la Semana de la Moda, y la gente estaría encantada, pero ¿dónde está la música? Podría sacar un producto y la gente diría: «Vale, pero ¿dónde está el álbum?». Podría estar en un drama, en algo controvertido, y la gente diría: «Nos da igual. Queremos el álbum».

-¿No le caes bien a otras raperas?

En la industria hay muchas raperas diferentes, pero por alguna razón, hay algo en mí que estas zorras no pueden soportar. No pueden joderme. Algunas zorras, siento que están en esta clase ahora mismo, son de segundo año y yo soy de último año. Y es como si quisieras meterte con la de último año a toda costa... es como si tuvieras que preocuparte por las otras de segundo año antes de empezar a preocuparte por a puta de último año. Pero hay algo en ello que hace que ni siquiera puedan centrarse en ellas. Tienen que centrarse en mí. Y siempre tienen que centrarse en lanzarme pullas y dardos. No importa si eres una puta estudiante de segundo año o estás en la puta universidad, soy yo.

-¿Cómo afrontas la vida tras el divorcio?

Cuando te gradúas en el instituto y estás a punto de ir a la universidad, no sabes qué esperar. Bueno, no solo tienes que ir a la universidad, sino que además tuve que mudarme. Así que ahora estás realmente en el mundo real. Y es como si estuviera volviendo a empezar de cero, pero no me siento muy bien porque tengo más de 30 años y no debería estar empezando de cero a esta edad. Debería tenerlo todo planeado, como si esto fuera lo que me esperara el resto de mi vida. A veces siento que tengo 20 años y no quiero sentirme así. Quiero sentirme como una persona madura de 30 años porque tengo tres hijos. Me gusta salir. Me gusta divertirme. Pero me gusta tener las cosas planificadas. Soy una persona que piensa en cómo serán las cosas dentro de cinco años. Me gusta pensar en la familia. Ese es el tipo de persona que soy. Así que experimentar eso, experimentar las calles y cosas así, es un poco extraño. Y luego, pasar por un divorcio es muy, muy duro, porque te casas con alguien y la persona de la que te divorcias no es en absoluto la persona con la que te casaste. Es como si te preguntaras: «¿Con quién coño me casé?». No hay amor. No hay amor. No hay amor. Pero, en mi caso, siempre he sentido que, si alguna vez me alejo de algo, me llevo bien con todos mis ex. Aunque no hablemos, nunca terminamos de forma desagradable. Así que nunca les deseo nada malo. No les deseo nada malo ni nada por el estilo. Ha llegado al punto en que es como: «Dios mío, siento que realmente te odio. Creo que te odio». Y nunca quise eso. Siempre me pregunto: «¿Por qué las mujeres odian tanto al padre de sus hijos? ¿Por qué la gente dice que el divorcio es tan difícil?». Siento que si el amor ha muerto, la gente debería seguir caminos separados.