Luis Morera, artista canario: «Ahora el amor es más necesario que nunca»

El artista palmero Luis Morera, figura clave de la cultura canaria, será distinguido con el Premio Internacional Aglaya en su tercera edición. En esta conversación íntima, repasa su trayectoria vital y artística, profundiza en la relación entre arte, naturaleza y espiritualidad, y comparte el emotivo reencuentro con su guitarra más querida. La gala de premiación se celebrará el próximo 27 de septiembre a las 19.00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. En ese marco, Morera ofrecerá el concierto antológico ÍNTIMO, un viaje musical profundamente emocional, en formato voz y piano, acompañado por el maestro Augusto Báez.

¿Qué significa para usted recibir el Premio Internacional Aglaya en esta tercera edición?

Estoy encantadísimo. Son cosas que me están ocurriendo en esta etapa de mi vida y que me llenan profundamente. Me siento feliz, porque este premio alimenta mi espíritu creativo, renueva mi ilusión por seguir compartiendo, y me reafirma en la creencia en la gente, en la fuerza del arte como vínculo humano. Además, llega en un momento especial, en el que he tenido que parar un poco esa lucha constante en la calle, en la defensa de proyectos que muchas veces no prosperan por la falta de respuesta política. Todo ese mundo enredado que vivimos los artistas cuando tratamos de sacar adelante iniciativas culturales… Este galardón para mí representa un respaldo moral muy importante.

Luis Morera / LP / DLP

Los premios reconocen a artistas cuya vida se guía por la belleza, la paz y la trascendencia. ¿Cómo siente que estos valores atraviesan su propia obra y trayectoria?

Toda mi vida ha estado vinculada a la búsqueda de un encuentro profundo con lo social, con la comunidad, y especialmente con la defensa del medioambiente. Vivimos tiempos difíciles para la naturaleza, que es nuestra única casa —no tenemos otra— y está siendo duramente golpeada. No solo por los incendios, muchos de ellos provocados de forma intencionada, sino también por un abandono cultural, una desconexión profunda con lo natural. Es urgente que entendamos que el cambio climático no es algo lejano: está ocurriendo aquí y ahora. En mi obra y en mi vida siempre he intentado reflejar esa conciencia, esa necesidad de cuidar lo que tenemos. La belleza, la paz y la trascendencia no son solo valores estéticos, sino formas de vivir, de crear, y de relacionarse con el mundo que nos rodea.

Su nombre está íntimamente ligado a la defensa de la cultura y la naturaleza de Canarias. ¿Qué papel juega ese compromiso en su proceso creativo?

Ese compromiso ha sido siempre el motor de mi vida y de mi obra. Desde muy joven he estado en la calle, manifestándome, luchando por causas sociales, culturales y medioambientales. Cuando decides salirte de la línea establecida, recibes muchas críticas, pero también aprendes a convivir contigo mismo, a resistir y a mantenerte fiel a tus principios. La defensa de la naturaleza, de nuestra identidad y de nuestra cultura canaria es para mí una misión vital. Ver cómo se destruyen nuestros paisajes, cómo se niega el cambio climático o se maltrata el patrimonio, me duele profundamente. Y todo eso se refleja en lo que creo: la música, la pintura, la poesía, la escultura... Todo nace de ese amor por esta tierra y de la necesidad de dejar un legado. Hoy, a mis casi 79 años, vivo una etapa de recogimiento, más interior. Por primera vez estoy dedicándome a mí, como me aconsejó mi hija, y eso me ha llevado a soñar con crear un museo donde se reúna toda mi obra. No como un homenaje personal, sino como un espejo para que las nuevas generaciones vean que se puede luchar, crear y vivir desde un lugar pequeño del mundo, sin renunciar a nuestra identidad. Porque ser canario es un privilegio, y hay que defenderlo.

El artista multidisciplinar Luis Morera, dando vida a una de sus obras. / LP / DLP

En la gala ofrecerá el concierto Íntimo, acompañado al piano por Augusto Báez. ¿Qué puede esperar el público de esa propuesta tan personal?

Va a ser un concierto precioso. Estoy en una etapa muy especial de mi vida, con muchas ganas de entregarme al público desde un lugar íntimo y sincero. Y lo haré acompañado por un músico excepcional, Augusto Báez, uno de los pianistas más interesantes que tenemos en Canarias. Es un orgullo compartir escenario con él, porque además de su talento, ha decidido quedarse en su tierra, como yo, apostando por crear y compartir aquí. Toca con el corazón, y eso se va a sentir en cada nota. Será un concierto muy especial, solo voz y piano.

¿Cómo ha cambiado su mirada sobre el arte y la vida a lo largo de los años, desde sus inicios hasta hoy?

Lo más hermoso del arte es que, cuando es libre, cuando no tiene fronteras ni se somete a modas o corrientes impuestas, se convierte en una forma pura de expresión del ser humano. A lo largo de mi vida he visto cómo el arte ha ido y venido, se ha transformado, pero siempre ha mantenido algo esencial: su capacidad de conectar con el alma. Hoy, con la perspectiva del tiempo, siento que el arte ha adquirido esa libertad. Ya no hay que seguir reglas estrictas, ni estilos dominantes. Ahora cualquiera puede expresarse desde lo más profundo de sí mismo, usando pinceles, palabras, el cine, o incluso las nuevas tecnologías. Vivimos en una época donde los avances tecnológicos pueden ser herramientas maravillosas si se usan con humildad y con conciencia para potenciar la creatividad y construir un mundo mejor. El arte y la vida se parecen mucho en eso: son un libro abierto. Te vas reciclando, vas aprendiendo de cada experiencia.

Luis Morera durante una de sus actuaciones. / Fernando Meneses

Ha sido Embajador de Buena Voluntad de la Reserva de la Biosfera de La Palma. ¿Qué significa para usted?

Es un reconocimiento bonito, pero también simbólico. ¿Qué significa tener «buena voluntad» si ves cómo se queman los montes y guardas silencio? Para mí, ese título implica una responsabilidad: pronunciarme, denunciar, proteger la vida. Cuando arde un bosque, no solo se queman árboles: mueren miles de seres invisibles, pequeños y vitales, que forman parte de un equilibrio que estamos destruyendo. Esto me reafirma en la importancia de la cultura, de la conciencia y, sobre todo, del amor. Porque ahora el amor es más necesario que nunca. No como palabra vacía, sino como forma de estar en el mundo. Hemos banalizado el amor. Figuras como Jesús de Nazaret, Gandhi, Mandela, Teresa de Calcuta o incluso artistas como John Lennon, fueron mensajeros del amor como fuerza transformadora. Necesitamos recuperar eso: el arte, la espiritualidad y la compasión no deben ser privilegio de unos pocos, sino deber de todos.

Recientemente,e ha recuperado una guitarra muy especial que había perdido. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue algo muy curioso, pero prefiero dejarlo un poco en la incógnita. Ha generado mucho revuelo y la realidad es que apareció, y para mí, eso es lo más importante. Esa guitarra no es solo un objeto: es una compañera de viaje. Por supuesto que podría tener otra, pero esa ha pasado por mis manos durante años, ha sido parte de muchas canciones, de momentos únicos. Perderla fue como perder una parte de mí y volver a tenerla conmigo es recuperar algo muy íntimo. Ahora ya está aquí, en casa, y estoy componiendo de nuevo con ella. Lo demás —cómo apareció, quién la trajo— ya no es tan relevante. También te digo: perder algo así te hace pensar en el valor real de las cosas.