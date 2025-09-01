Seis nuevos artistas emergentes ‘asaltan’ Fleje de Flow Jams

Astroboi, La Gocha, Delaweapon, Don Virgilio y el dúo Profecía Crew integran el cartel de la próxima edición (y ya van cuatro) de Fleje de Flow Jams que el próximo viernes 5 de septiembre vuelve a dar espacio sobre el escenario de la sala Alboroto de Las Palmas de Gran Canaria a cinco artistas emergentes del Archipiélago.

El proyecto, nacido para apoyar y dar visibilidad a jóvenes músicos canarios o residentes en las Islas que, está impulsado por Saot ST, productor y dj, junto a Loren, de la productora Play-In, quienes pretende repetir el éxito de las tres sesiones de un evento que constata el buen momento de los ritmos urbanos en Canarias y el interés que este género despierta entre el público.

Astroboi viene desde Gran Canaria con un sonido que mezcla reggaetón, dembow, hip hop, trap y toques de electrónica que prenden cualquier pista. Sus sets se caracterizan por una selección fresca, contundente y con producciones propias que le dan un sello personal a cada sesión. Ha sido DJ residente en Infierno y ha llevado su música a clubes y fiestas como Antídoto Club, Öpera, Boiler Room, Punta Paradiso o Malianteo entre muchas otras... Además, ha compartido cabina y/o estudio con nombres como Gigolo y La Exce, Bejo, Maria Escarmiento, Me Cago En Tu Padre, Highkili, Scarface Johansson, El Mini o Sara Hebe, moviéndose con soltura entre lo más nuevo y lo más underground del sonido urbano.

El majorero Delaweapon (Puerto del Rosario, 2000) es un joven artista emergente que a sus veinticuatro años cuenta con una discografía que incluye un álbum de estudio, un EP e innumerables sencillos y colaboraciones con artistas de todo el Archipiélago. Algunos de sus lanzamientos más destacados son su reciente disco Balón de oro (2025) o su EP Metafimosis (2022) con Lezhy808. Además, acumula colaboraciones con algunos de los perfiles contemporáneos más destacados de las islas. Su obra abarca multitud de géneros dentro de la música rap y nace de la fusión entre sus influencias particulares y un profundo interés por la cultura. A lo largo de su carrera, ha explorado diferentes ritmos y temáticas, lo que ha dotado a su obra de una gran variedad de estilos.

Fleje de Flow Jams Vol. 04, cuyas entradas, a un precio de 10 euros, se pueden adquirir en www.tictra.com y www.entradascanarias.com, contará también con el vocalista y percusionista, quien en 2005 comienza su andadura en el con la formación de reggae Pachumba que le invita formar parte de la banda y en la cual entra como percusionista. A partir de este momento, adquiere la experiencia del directo por los escenarios del panorama insular y peninsular, pasando a ser uno de los solistas vocales del grupo.

Paralelamente a Pachumba, armado de sus propias letras, y gracias a la alternativa del Sound System comienza otros proyectos como Canarii Islands Soldiers, 28º SoundSystem o en solitario, y descubre el método para difundir su música llegando a consagrarse en la escena musical canaria acompañado por diferentes Selectores y SoundSystem como DJah Pureza y muchos más. Don Virgilio cuenta con tres discos en las plataformas digitales. En la actualidad trabaja junto al productor Dhax con el que a sacado sus últimos singles con una clara inspiración afrobeat.

Maryfer Yokasta Rodríguez Aguilar (Mérida, Venezuela, 27 de mayo de 2003), conocida artísticamente como La Gocha, es una cantante y compositora venezolana-española radicada en España. Su trabajo se enmarca principalmente en el género urbano, destacándose por su versatilidad musical y letras introspectivas. Desde temprana edad, La Gocha mostró inclinación por la música, el baile y la actuación , comenzando a desarrollarse en estas disciplinas a los 6 años.

En 2018 se trasladó con su familia a Las Palmas de Gran Canaria, España Inicio su carrera profesional en la música formalmente en 2023 con el lanzamiento de su primer tema titulado Solo pido q cures y apartir de esa fecha sigue en constante crecimiento tanto artistico como en lo personal. Gocha ha publicado más de una decena de canciones originales, algunas en colaboración con artistas locales y paises como Colombia y Venezuela, consolidando su presencia en la escena emergente del género urbano. Entre sus temas más destacados se encuentran Killah y Pa q me invitan siendo ambos totalmente difentes pero con una escencia muy notable.

Su proyección pública se ha visto reforzada por su participación en eventos musicales relevantes, como la quinta edición de Los Nuevos Gallos celebrada en Tenerife en 2025, y su rol como telonera en conciertos del artista Big Soto, otros eventos como en Hangar 58 en Madrid y algunos eventos locales que le ha permitido ganar notoriedad dentro del panorama musical de las Islas. Actualmente se desempeña como artista independiente, con el respaldo de un equipo profesional que la acompaña en su desarrollo creativo y artístico.

Profecia Crew es un grupo mu sical que desd e 2007 ha marcado la escena del reggae y dance hall entre el públic o de las Islas.

Con 17 años de trayectoria, el grupo ha llenado salas, actuado en prestigiosos festivales internacionales y construyend una base de seguidores leales que aprecian su lealtad, diversión y pasión por la música.

Siempre aquí es el nuevo EP de Profecia Crew, un proyecto que marca el regreso oficial del grupo a la escena musical después de una etapa de desarrollo individual. Este trabajo representa no solo una continuidad, sino también una evolución profunda en su sonido, su mensaje y su visión artística. Con seis canciones originales que fusionan dancehall, reggae y vibraciones urbanas actuales, el EP transmite fuerza, lealtad y verdad desde la perspectiva del barrio, sin perder la conexión con sus raíces jamaicanas. Cada tema tiene su propia identidad: desde letras emotivas hasta ritmos para la pista, siempre con el sello de autenticidad que caracteriza al grupo.