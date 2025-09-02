'Habitar una isla' reúne más de 200 miradas sobre la insularidad en el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria

La exposición fotográfica Habitar una isla se instala el próximo viernes 12 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria, donde exhibirá más de 200 imágenes que recogen el resultado de los proyectos fotográficos realizados a lo largo de 2024 con motivo de la primera edición de Fleje.

Se trata del curso de tutorización de proyectos dirigido por el fotógrafo grancanario Rafael Arocha celebrado en el Centro de Arte Juan Ismael y que este año, en una edición renovada, acoge el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria como proyecto seleccionado en el concurso de proyectos culturales CCA Gran Canaria.

Una imagen de Carlos de Saá. / 5

La propuesta docente creada por la editorial canaria Margullo Books se desarrolla como una experiencia de creación que acompaña a los participantes en el desarrollo de proyectos fotográficos desde un estadio inicial hasta que se enfrentan al diseño y conceptualización final del mismo.

Anna Kuznetsova, Adela Rafaghelli, Lucas Velasco, Celibel Fernández Arocha, Carlos Novella, Enzo Sangiovanni, Daniela Schindler, Irma Gabernet, Carlos de Saá, Laura Gariglio y Marga Bethencourt son los fotógrafas y fotógrafos participantes en esta exposición. Los 11 trabajos expuestos tratan temáticas diversas y habiéndose realizado mayoritariamente en la isla de Fuerteventura esta exposición será sin duda una gran oportunidad para ver la isla desde nuevas perspectivas. Esta exposición propone ser una invitación a la contemplación activa. Una manera de ejercitarnos en prestar atención a cotidianidades muchas veces invisibilizadas y de, alguna forma, hacernos responsable de aquello que observamos.