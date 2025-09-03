'Ruido + Ruido': el pintor Ángel Arencibia reinterpreta el 'cut up' de Julio Cortázar desde el gran formato

El pintor Ángel Arencibia convierte la memoria visual en un terreno creativo de conjunciones. Las quimeras se acumulan, reorganizan en imágenes y traducen su mundo interior al lenguaje del óleo. Así es la praxis del creador de Ruido + Ruido, una exposición inédita e individual con obras de pequeño y gran formato, que se inaugura el próximo sábado 13 de septiembre, y se mantendrá abierta hasta el 25 de octubre en la sala de El Palmeral.

El autor, que inicia la segunda temporada del espacio expositivo de Vegueta, vehicula en Ruido + Ruido la tactilidad de la imagen y la fisicidad del lienzo a través de seis obras de gran formato esbozadas este año. Arencibia articula un discurso pictórico que parte del ensamblaje de fragmentos gráficos, el llamado «collage mental», del que selecciona, recorta y reagrupa miles de imágenes que toma él mismo como actor contemporáneo, hasta que surge una sinapsis que da forma a una pintura colorista.

Nueva temporada

Si bien la primera temporada de la sala —que se encuentra próxima a cumplir un año en su sede de Vegueta el 14 de noviembre—, se despidió en junio con la obra pop de Makarrón, alias de Miguel Vera Cabrera, este comienzo de la segunda temporada propone un viraje curatorial que opta por la visibilización de trayectorias que el circuito «suele marginar». «Macarrón y Arencibia son totalmente diferentes, pero los dos son muy underground», apostilla Elena Marrero, gestora cultural de la sala El Palmeral.

Una de las obras de Ángel Arencibia / lp/dlp

El montaje de las seis obras comienza la próxima semana y, aunque quedan cabos por terminar de atar, este montón de ‘cachitos’ mentales de Arencibia ya fructifica en piezas de dos metros que dialogan con pequeños mosaicos.

El método que esgrime, heredero de la ténica cut up en la literatura episódica de Julio Cortázar en Rayuela, y del collage de W. Burroughs, busca provocar una poética de la discontinuidad y una nueva gramática figurativa. «Me alejo de la idea de proyecto como algo previsto o preinvestigado y busco que esté más cerca de experiencias narrativas», sostiene el autor.

Ángel Arencibia es un pintor formado en Bellas Artes que ha tejido una práctica sostenida entre la figuración y la experimentación técnica. Su obra privilegia la densidad material del óleo y la construcción por estratos.

El lugar creativo y punto de partida suele ser «todo aquello que va sucediendo en la vida cotidiana, una vez considerado y reflexionado se deposite en el interior y repose». El pintor somete a sus propios recuerdos a un proceso de selección y de reescritura, mientras traslada ese tejido al lienzo para operar una recontextualización simbólica.

El título de la exposición aparece como una de las incógnitas de Arencibia, pero Marrero revela que el objetivo del pintor es «crear mucho ruido». «Cuando se vean las piezas, hay que indagar, meterse en ellas y observarlas para que veas que hace mucho ruido; que está dando mucho de qué hablar», avisa. Este palimpsesto del imaginario del autor produce ruido en tanto que multiplica los significados del cuadro, como ecos de sus pensamientos.

Tras un verano hacendoso para el espacio expositivo, en cuanto a las reuniones con el Ayuntamiento para abordar la candidatura a la Capital Europea de la Cultura 2031 y coser su programación, la dirección de El Palmeral articula una política curatorial orientada a generar diálogo generacional y a reparar desigualdades de visibilidad, y da cabida a autores que, como señala Marrero, «crean un trabajo increíble» y, sin embargo, no siempre obtienen el tratamiento expositivo que su práctica requiere.

Según Marrero, el cromatismo actúa como motor narrativo. Amarillos canarios de alta saturación y azules profundos dialogan con pasajes neutros para producir choque y legibilidad simultánea. La pintura no abandona la figura para convertirse en abstracto, sino que la hace emerger desde una densidad pictórica que impone una lectura atenta al espectador.