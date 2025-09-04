De Bibiana Fernández a Maximo Huerta: los famosos se vuelcan con Antonia San Juan tras anunciar que tiene cáncer

Antonia San Juan ha comunicado a través de sus redes sociales un diagnóstico que ha conmovido al mundo. Tiene cáncer. La actriz, conocida por sus inolvidables papeles en ‘Todo sobre mi madre’, ‘La que se avecina’ y un sinfín de monólogos y obras teatrales alrededor de España, ha aprovechado esta vía para tranquilizar a su entorno y avisar del tiempo que se ha visto obligada a tomar para cuidarse. Por tanto, las tablas del escenario tendrán que esperar a que Antonia viva este inesperado bache.

Enemiga de la compasión, tal y como ha dicho ella misma en el vídeo que han recogido todos los medios de comunicación, ha visto como numerosas caras conocidas por la sociedad española le han dedicado mensajes de ánimo. La modelo Ariadne Artiles, el presentador Roberto Herrera, el exministro Maximo Huerta, la actriz Bibiana Fernández, el guionista y director Félix Sabroso, la miss Patricia Yurena, la influencer Catha González, la cantante Thania Gil o el cómico Jorge Bolaños, entre tantísimos otros. Todos ellos dedican “ánimo” y sentidos “todo saldrá bien”, que es el mayor y mejor refuerzo positivo para alguien que anuncia tal noticia.

Desde La Provincia, por supuesto, nos sumamos a las palabras de cariño y amor dedicadas a Antonia San Juan, que tantos momentos memorables nos ha regalado y seguirá haciéndolo.

El comunicado de Antonia San Juan

“Llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales. Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico. Tengo cáncer. Cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento”, ha explicado, antes de añadir un mensaje optimista. “Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan.

“Ahora mismo me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta. He tenido que suspender La ropa vieja de Cuca que estaba ya preparada. Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión. Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa, pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias”.