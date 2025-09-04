La Fundación Martín Chirino se refuerza para preparar el proyecto del centenario del escultor

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves, a propuesta de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, que dirige Francisco Hernández Spínola, la concesión de una subvención nominativa de 60.000 euros a la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino para la ejecución del proyecto ‘Centenario del nacimiento de Martín Chirino’.

El concejal ha destacado que “esta subvención responde al compromiso municipal de apoyar y difundir la obra y el legado de Martín Chirino, uno de los creadores más universales de nuestra ciudad, reforzando al mismo tiempo la proyección cultural y artística de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito nacional e internacional”.

Así, la aportación municipal representa el 46,10% del presupuesto total de las actividades previstas durante este año y permitirá sufragar parte de los gastos asociados a la organización de exposiciones, traslados de obras, producciones culturales y publicaciones incluidas en el programa conmemorativo.

Forjando vientos

A lo largo de 2025, la Fundación ha desarrollado un amplio programa de actividades conmemorativas. Entre las ya celebradas destaca el estreno absoluto de la pieza coreográfica ‘Forjando Vientos’, presentada el pasado 1 de marzo en el Castillo de La Luz, sede de la entidad.

Asimismo, la Fundación participó en la Feria ARCO 2025 en Madrid, donde mostró una instalación con obra original de Chirino y fotografías de gran formato del escultor en su taller. También se ha llevado a cabo la exposición ‘El Paso. Vanguardia y compromiso’, comisariada por Jesús M. Castaño, que permaneció abierta al público entre el 22 de mayo y el 31 de agosto en la sede de la Fundación, o la exposición en el Centro Niemeyer de Avilés ‘Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]’, que se podrá visitar hasta el 21 de septiembre.

Junto a estas iniciativas, el centenario ha contemplado además una obra monumental en el Castillo de La Luz, diseñada por el colectivo artístico PSJM, que rinde homenaje a la trayectoria del escultor en el marco del centenario y del décimo aniversario de la Fundación.