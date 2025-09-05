Una brisa atlántica sopla en Corea

Entre Canarias y Corea del Sur median ocho horas de diferencia y miles de kilómetros atravesados por océanos y mares. Pero entre esas líneas de longitud se construye desde hace 16 años un puente cultural que intercambia arte y transporta la mirada de tres creadores canarios a la exposición Brisas del Atlántico, que se inaugura hoy en Seúl.

Las imágenes tomadas por Teresa Correa, José Ruiz y Elena Rubinstein se integran como parte de una muestra colectiva. El lugar que las acoge se denomina Space 291, una galería especializada en fotografía contemporánea que ha impulsado seminarios y exposiciones de referencia en la escena surcoreana, entre ellas el proyecto colectivo Sihyunhada, centrado en la memoria y los retratos del pueblo coreano.

Canarias se imprime en Seúl, desde el otro confín del planeta, con un formato que sigue el criterio de Lim Soo Sik. Este artista surcoreano, que en su día llevó a la Galería Saro León la serie Chaekgado, en la que exploraba fotografías de estanterías como una metáfora de los paisajes íntimos, se convierte en el aliado y anfitrión de los proyectos en Asia de la galerista Saro León y la artista Cristina Maya.

Construcción a distancia

En Soo Sik han confiado la impresión de las fotografías y el montaje de Brisas del Atlántico, un trabajo coordinado a distancia y en diálogo constante. «Teníamos fe ciega en él y en el papel que eligió para la impresión», apunta Maya. El criterio técnico y estético, así como la búsqueda de este «formato económico de reimpresión» para evitar costes en el traslado de piezas, logra una estética renovada fruto de la química de la tinta y el papel que aportan los laboratorios locales, pero también de una nueva lectura en el espacio.

Cristina Maya y Saro León viajan por Asia para idear proyectos y afianzar relaciones con artistas y salas

El proyecto Brisas de Corea, una exposición que instala cada dos años en la Galería Saro León el trabajo de artistas coreanos, funcionó como laboratorio. En Gran Canaria se ensayan formatos, se cotejan criterios curatoriales y se estrechan vínculos con mediadores asiáticos que luego fructifican en la gira asiática en la que Maya y León se encuentran enfrascadas hasta el 21 de septiembre. Porque ya que se va a la otra punta del globo, «se va bien».

En paralelo, las gestoras de la galería de Triana trazan estos días un mapa de contactos con galeristas taiwanesas, empresarias coreanas, mediadores que sugieren rutas de salas, y así hacer cada vez más robusto el puente que se tiende entre continentes. Aunque en la cabeza de ambas la apuesta va más allá de lo que permite un espacio físico en Las Palmas de Gran Canaria. «La galería está obsoleta», aseguran convencidas.

Creen con firmeza en una búsqueda de otro modelo; en el riesgo de conformar una cooperativa de galerías y salas para promover el arte de Asia, Latinoamérica y Oriente Medio.

Lo que empezó como una apuesta casi personal, con la galerista como una de las escasas occidentales en los círculos asiáticos, fructifica en una red de confianza. «Piensan que el arte asiático está muy homogeneizado y les encanta la mirada isleña, algo alejado de un Botero que traen otras galerías españolas», aseguran ambas.

El viaje, que se enmarca en el 75º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y España, cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción, y la colaboración de Proexca del Gobierno de Canarias.

«El coleccionismo asiático es un poco complicado», recuerda León de sus primeras visitas, «porque antes solo adquirían arte coreano y japonés. De fuera, apenas compraban, solo piezas pequeñas. Al principio costaba muchísimo, pero con el tiempo se generó una relación de confianza». Las puertas ahora se abren a empresarias del arte y a ampliar su agenda de contactos con otros galeristas como la surcoreana Sun y otros artistas locales.

«A mí me interesa darle salida a lo nuevo, no un Botero como traen a Corea otras galerías españolas»

Ayer pasearon por el Palacio Imperial, cruzaron pequeñas galerías y entraron a una inauguración del Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea (MMCA), que abrió sus puertas a medianoche para una sesión inusual de performances, comida gratuita y un gentío joven. «Yo esta organización no la había visto nunca», expresa la galerista.

La agenda sigue con Asia por delante. A mediados de la próxima semana el itinerario lleva a Japón, en Naoshima, luego a Osaka y a la Trienal de Setouchi. También regresan a Taiwán, un lugar que las «reconcilió con el arte».

«Ya no se necesita un lugar para exponer, la promoción ha trascendido. Incluso las ferias están caducas. Respondieron a un momento en el que no se veía arte, pero ahora solo benefician a los organizadores. Siguen vendiendo la idea de que si una galería no está en una feria, no existe», explica Maya. Así que ¿cuál es el nuevo modelo? No se preocupen, que Cristina Maya y Saro León están en ello. n