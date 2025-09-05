La dramaturga Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025

La dramaturga Victoria Szpunberg ha sido galardonada este viernes con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2025, por su obra 'L'imperatiu categòric', concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado la obra ‘L'imperatiu categòric' (Arola), por "la profunda y potente carga dramática y el dominio de una técnica ingeniosa con la que la autora encuentra el tono y la temperatura ideal de una pieza irónica e incisiva.

Desde una base filosófica, Victoria Szpunberg (Buenos Aires, 1973) retrata "la crueldad de un sistema capaz de expulsar a cualquiera de sus miembros, incluso cuando se someten a sus normas".

Profesora de dramaturgia en el Institut del Teatre y en la Escuela Superior de Coreografía de Barcelona, Szpunberg publicó su primera obra 'Entre aquí y allá (Lo que dura un paseo)' en 1998, que fue accésit del Premio María Teresa León, seleccionada por el Royal Court de Londres (residencia internacional del 2000) y estrenada en la RESAD de Madrid en 2000 y en el Here Festival de Nueva York en 2002.

Además de su carrera como autora, ha colaborado con diferentes coreógrafos, ha firmado dramaturgias y adaptaciones teatrales, ha trabajado como directora y ha escrito piezas para radio e instalaciones sonoras. También ha participado en proyectos de teatro y educación.

En 2013 recibió el Premio Max en la autoría teatral catalana. Entre sus obras están 'Esthetic Paradise' (Sala Beckett, Festival Grec 2004), 'La màquina de parlar' (Sala Beckett 2007 y 2022 y Teatro Maldà 2017), 'El meu avi no va anar a Cuba' (Festival Grec de Barcelona 2008).

El premio reconoció en su pasada edición a María Velasco, a la que antecedieron Paula Carballeira, Pablo Remón, Guillem Clua, Alberto Conejero, Yolanda García Serrano, Alfredo Sanzol, Juan Mayorga o Angélica Liddell, entre otros.