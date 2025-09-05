Hirahi Afonso y Julia Rodríguez, la nueva era del timple y la voz en el encuentro Festival Teresa de Bolívar 2025

Si el timple tuviese acentos, la evolución de la música de raíz podría leerse en los tramos en los que Hirahi Afonso y Julia Rodríguez fusionan su sonido. El Fesival Teresa de Bolívar, un encuentro de folclore en el corazón de las fiestas del Pino, vuelve a cruzar en conciertos independientes los caminos de estos intérpretes que comparten una amistad y pasión por el instrumento desde su formación en las clases de Domingo ‘El Colorao’.

Desde chiquillos crecieron en Fuerteventura, bajo el paraguas del timple y una química musical que les imbuye de manera natural su amistad. Ambos ofrecen el próximo viernes 12 y sábado 13 de septiembre dos lecturas distintas de la guitarra de cinco cuerdas, en las que atraviesan el mestizaje de ritmos y géneros y exploran su sonoridad en clave contemporánea.

"A mí Hirahi me inspira y es un referente en mi manera de concebir la música", relata Julia Rodríguez, que ameniza la velada del 13 de septiembre con un repertorio de su primer EP, Hacia la vida (2024), formado a partir de seis composiciones propias. "Tocaré un mix de temas, entre las que habrá espacio para canciones de folclore canario y del disco", alega.

Julia Rodríguez, en una imagen promocional de 'Hacia la vida'. / lp/dlp

Esa dualidad emocional se traduce en una escritura lírica que articula arraigo y movimiento mientras su lenguaje sonoro incorpora raíces canarias y latinoamericanas fusionadas con armonías y fraseo de corte jazzístico. «Es un sueño cantar antes que Susana Baca», reconoce.

Su trayectoria explica esa síntesis de la raíz y lo contemporáneo. Estudió canto jazz en la Escola Superior de Música de Catalunya con Carme Canela y Ana Finger mientras se formaba en flauta travesera en el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria. Sumó dominio instrumental con timple canario, cuatro venezolano, guitarra española y eléctrica y percusión ibérica y completó su perfil en composición arreglos y songwriting.

Desde sus primeros conciertos como solista con timple en diversas islas ha compartido escenario con artistas que la han apadrinado, como Sílvia Pérez Cruz, Judit Neddermann, Marwán, Luis Pastor, Marilia Monzón e Iván Torres. Esa experiencia escénica multisituada ha enriquecido su sensibilidad a la hora de definir su proyecto como cantautora desde la raíz

Hirahi Afonso aparece en la noche del 12 como uno de los timplistas más audaces del panorama musical canario. Con 28 años se consolida como un referente de innovación musical que no reduce su práctica al folclore, sino que expande el instrumento y su discurso musical hacia lugares menos transitados del timple.

Desde niño comenzó a tocar el timple y a los 16 años se trasladó a Barcelona para estudiar guitarra en la ESMUC. Esa experiencia fuera de las islas lo dotó de una mirada sonora que combina tradición con jazz flamenco pop y electrónica.

Su primer álbum Memento surgió entre los 15 y 19 años e incluyó colaboraciones con Silvia Pérez Cruz y Judit Neddermann, con el que ganó el Premio Canario de la Música en 2021. Su segundo disco Lo Puro publicado en 2023 consolidó su estilo y fue premiado como Mejor Disco de Raíz y la canción homónima como Mejor Canción en los Premios Canarios de la Música 2024.

El cartel presenta en su primera jornada del viernes el timple de Hirahi, que dialoga con las músicas latinoamericanas y locales de Troveros de Asieta, mientras Julia el 13 lo empapa con su sensibilidad cantautora junto a Susana Baca y Makasi. Y en los intermedios, se contará con la presencia de los DJs Frank García y Grace para amenizar los cambios escénicos.

Relatos sonoros que registran dos formas de mirar el timple desde lo personal. Hirahi lo convierte en un vehículo para explorar fusiones y expandir su identidad sonora. Julia lo vuelve soporte de una voz propia que ancla la experiencia de su padre.