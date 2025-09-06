‘Festeje’, la fiesta del teatro para jóvenes que aterriza en Arucas

Festeje es el nombre del festival escénico para jóvenes espectadores que entre el 26 y el 28 de septiembre se celebrará en el municipio grancanario de Arucas, ocupando espacios como la Plaza de la Constitución, el Nuevo Teatro Viejo o el Centro Municipal de Cultura. El teatro sale a la calle con unas siglas detrás de las que se esconden cultura, fiesta y encuentro.

Un intento de llegar al público juvenil de la isla y del Archipiélago que es, en palabras del director artístico de esta iniciativa, Raúl Morán Ortega, el «más desatendido»: «Bien porque están en otra etapa en la que tienen otros intereses, o bien porque no hay una oferta concretamente dirigida a ellos», explica la cara visible detrás de Ángulo Producciones.

Ya lo dijo el director del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani, en una entrevista a este periódico hace pocos días: «El público asiste menos al teatro que hace cinco o seis años», a lo que se suma que «la edad media de los espectadores de teatro, no solo en Canarias o en España, sino en toda Europa, es bastante mayor», añadió.

El objetivo de Festeje es, por tanto, que esos adolescentes y casi adultos que no han sentido todavía la llamada del teatro se lancen a contemplar el milagro que ocurre sobre las tablas de un escenario o en la propia calle: el de los actores y actrices, bailarines o artistas que representan en un día y lugar concreto un espectáculo único que, aunque se repita, ya no será el mismo que ellos vieron, no será igual dos veces.

«¿Cómo seducir a este público? ¿Qué suelen hacer los jóvenes? Festejar, salir. Más ocio y entretenimiento que consumo de cultura. Empezamos a trabajar con ese concepto, con el de que el teatro es una fiesta», rememora Morán en alusión al proceso de germinación de esta idea que en menos de un mes será una realidad en las calles aruquenses.

La programación

Durante tres días, el público que se acerque al municipio grancanario podrá disfrutar de una oferta en la que se incluye el espectáculo de circo Rojo estándar de la compañía Lanördika, el viernes 26 de septiembre a las 20.00 horas en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas.

A la mañana siguiente, el día arranca con el teatro de títeres en La isla de las cosas perdidas de la compañía La tendía, el 27 de septiembre a las 12.00 en el Centro Municipal de Cultura de la localidad grancanaria, para seguir con el teatro en verso de A fuego, de la compañía La Bella Otero, a las 20.00 en el Nuevo Teatro Viejo.

El domingo, la guinda la pondrán la obra multidisciplinar El yo, el tú y los seísmos de la compañía La sísmica, que se representa el 28 de septiembre a las 11.30 en la Plaza de la Constitución, y el espectáculo de danza Dual, de Abián Hernández y Andrea Pérez, a las 12.30 en la misma ubicación.

«Hay para todo el mundo. Hay un espectáculo el sábado por la noche, que a priori no llama tanto la atención pero es buenísimo, que ha hecho temporada en La Abadía, en Madrid y que se estrena en Gran Canaria. De una compañía muy prometedora», destaca Morán, haciendo alusión a la mencionada obra de La Bella Otero.

La filosofía

La filosofía de Festeje se basa en que «la juventud es relativa» y que «no es solo un periodo cronológico, sino también un estado de espíritu, actitud y mentalidad que puede manifestarse a cualquier edad». Así, se concibe el el teatro como una herramienta que «puede contribuir a mantenerte más joven al tener la mente y el cuerpo activos, fomentar la creatividad, mejorar habilidades sociales y de comunicación, aumentar el bienestar emocional y la autoconfianza en personas de todas las edades», expresan desde la organización del festival.

De cara el futuro, el propósito de Morán es que el encuentro teatral siga creciendo, que haya más ediciones y que, en la próxima, «sean los chiquillos los directores». Es decir, que aunque no vayan a hacer de programadores del festival, sean ellos los que elijan parte de los contenidos que se van a representar, en base a sus gustos e intereses como público joven que se acerca al arte del teatro.

«El año que viene queremos empezar antes y que esos jóvenes puedan manifestarnos sus intereses, crear grupos de espectadores y, que de alguna forma, dirijan el contenido del festival, que nos asesoren», explica el director.

Así, Festeje aterriza en la isla con el foco puesto en acercar el teatro a quienes suelen percibirlo como algo distante, sofisticado o reservado a unos pocos. «Yo creo que más que aburrido, lo ven como algo elevado, como algo que no es para ellos. Pero, cuando van, se sorprenden», relata Morán.

Esta primera edición se presenta como un escaparate de la diversidad de las artes escénicas, desde el circo hasta la danza contemporánea, que apuesta por el talento local y no se deja arrastrar por propuestas comerciales fáciles de llenar. «El teatro siempre hace por sobrevivir. Siempre se dice que está en crisis, pero llevamos siglos moviéndonos en esa crisis constante. En Canarias tenemos un tejido creativo muy potente», reflexiona el director.

Con esa confianza en el presente y la vista puesta en ediciones venideras, Festeje inaugura su andadura en Arucas con la esperanza de que los chiquillos —y todo aquel que sea joven de espíritu— descubra que el teatro también puede ser, y de hecho es, una fiesta.