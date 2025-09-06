¿Irtap es una DJ de…?

Me definiría como una DJ ecléctica, con un amor especial por los sonidos globales y el bass. Mi mayor influencia es la creación anglosajona, pero siempre estoy abierta a ampliar mi universo sonoro.

¿Por qué se hizo DJ?

Ha sido muy orgánico, sin planes ni expectativas. Desde pequeña la música ha estado siempre conmigo: iba al cole con mi boombox para montar coreos en los recreos, grababa mis propios mixtapes de la radio, cantaba en el coro… Luego llegaron los clubs y me convertí en fiestera habitual de la escena electrónica de los lugares en los que he vivido. Hace ya unos añitos, Hao, DJ referente de la escena electrónica en Canarias y que era mi pareja en ese momento, me animó a lanzarme al ver mi pasión, casi obsesión con la música.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Llevaba años con mi nombre al revés como perfil en Facebook, y siempre despertaba curiosidad. Cuando tuve que elegir nombre, no lo pensé mucho. Lo más curioso es que muchas personas me han comentado que, después de años conociéndome, de repente caen en que Irtap es Patri al revés. Y también me cambian el nombre a IRTRAP en muchas ocasiones, jajaja.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho cuando pincha?

Que pusiera algo «más latino»… ¡mientras estaba pinchando dembow!

Y ¿cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?

Loca no sé, pero sí mágica. Cuando se produce esa conexión brutal con el público, la euforia real. Recuerdo con especial cariño las fiestas Öpera en LPGC: el público era lo máximo. La gente hacía cola durante horas y cuando abrían puertas, ¡corrían a la pista para darlo todisimo de principio a fin! Un sueño.

Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o gesto raro cuando pincha?

Rituales no, pero… ¡las caras, mery, las caras! Muevo muchísimo la boca y hago mil gestos, de manera totalmente inconsciente.

La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que le da de comer?

Soy traductora-intérprete de formación y profesora de idiomas de profesión. Aunque tengo la suerte de que tanto la música como los idiomas son mis grandes pasiones, considero fundamental poner en valor la profesión de DJ, respetando unas condiciones y cachés mínimos para poder generar una industria y puestos de trabajos para quienes quieran vivir de ello. Amigas DJ. debemos valorar nuestro esfuerzo, conocimientos y tiempo.