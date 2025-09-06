Trumpismo discursivo

La extrema derecha ha lanzado una ofensiva a nivel mundial. Su objetivo es el dominio total de las sociedades modernas. Y es digna heredera de la ofensiva que el neoliberalismo, de la mano del trio mortal: Reagan, Thatcher, Wojtyla, emprendió en el último cuarto del siglo veinte. Acabar con el estado del bienestar, privatizar lo público, desprestigiar y acabar con cualquier disidencia, sea laboral, feminista, homosexual, etc. No tiene reparos en asumir algunos planteamientos ecologistas, siempre que vea ganancias, como con el llamado capitalismo verde, ni en destruir ecosistemas completos, mostrando dos visiones sobre la naturaleza. Todo por maximizar el beneficio.

La profesora Camargo analiza el auge de los discursos del odio como parte de esa ofensiva, desde Estados Unidos a nuestro país. Lo hace con las herramientas del llamado Análisis Crítico del Discurso, que explica detalladamente, y demuestra, que en nuestro país, desde el tradicionalismo carlista a los planteamientos de Vox y el propio Partido Popular, hay un discurso común, una visión compartida de España que alcanzó su máxima expresión con el nacional catolicismo franquista y el España va bien de Aznar.

A nivel mundial, y en nuestro país, se procura la simplificación del mensaje político y de los medios que lo transmiten. No importa que esta simplificación incluya mentiras, es mejor que sea así, lo importante es copiar la táctica de Goebles de una mentira repetida miles de veces termina siendo asumida como verdad.

Pero si bien el discurso de la extrema derecha tiene sus orígenes en los discursos del fascismo y el nazismo, no se le puede limitar a ese campo. Nuevas técnicas de comunicación y nuevos medios como las redes sociales, cadenas de prensa, televisión y radio, transmiten al unísono un mismo discurso, elogian a los politicastros de turno y denuncian, denigran e insultan a los oponentes. Así la batalla ideológica se da no sólo en las redes sociales sino que se expande por todos los medios de comunicación. Los periódicos pueden reproducir y comentar un twitter y esta red puede reproducir y comentar una noticia. Y muchas veces la noticia es inventada. La carencia de medios de verificación y ética periodística hace que un bulo se propague a velocidad de la luz y termine convirtiéndose en verdad mediática.

Según Camargo, tres son los factores que han propiciado el crecimiento de este discurso político: la pérdida del movimiento obrero y socialista al raíz de la ofensiva ideológica del neoliberalismo, la revolución digital que ha propiciado una relación directa y sin filtros entre el emisor y los usuarios, sin control alguno de verificación, lo que permite la circulación acelerada de los bulos, y el surgimiento de supuestos outsiders de la política como Trump o Milei que se presentan como anti sistemas y alternativos. Estos tres hechos son los principales responsables del avance arrollador de la extrema derecha a nivel mundial.

Eso sí, cada país va a tener la derecha que se merece, pero todas tendrán unos puntos comunes en su discurso: nacionalismo identitario, autoritarismo, anti igualitarismo, persecución de la izquierda y el movimiento obrero y rechazo a lo diferente que incluye xenofobia, antifeminismo, homofobia, etc. Sus políticas cuando llegan al gobierno se centran rápidamente en estos tres, pues saben que el odio al diferente, sea emigrante, homosexual o mujer, es más fácil de propagar que cualquier otro problema.

El capitalismo globalizador, llamado por Naomi Klein «el capitalismo del desastre», ha dejado millones de víctimas en el mundo. El mensaje de que se han dilapidado los dineros públicos en otros, que los sindicatos solo sirven a intereses de trepadores y subvencionados, que las feministas viven de chiringuitos, ha sido producto de un sistema económico basado en la búsqueda inmediata de beneficios, la explotación económica de los trabajadores, y la trituración de las clases medias, cada vez más empobrecidas. Estas mismas clases, empujadas hacía abajo en el escalón social, encuentran en los mensajes del trumpismo una fácil explicación de sus desgracias, al igual que los millones de trabajadores de ambos sexos, empujados a la precariedad. Todo aliñado desde hace tiempo con el discurso de la necesaria austeridad, apretémonos los de abajo el cinturón hasta que las cosas mejoren.

Ese sacrificio de los ideales de la izquierda moderada en el altar del neoliberalismo en nombre de la eficacia económica es uno de los principales factores para que «la cólera de los perdedores de la competitividad neoliberal ha sido canalizada a través de ideologías líderes demagogos, que han hecho de la acción, la etnia, la religión y en general de la identidad comunitaria mayoritaria, un derivado electoralmente muy eficaz». Todo ello se resume en lo que se puede llamar «propaganda autoritaria» basada principalmente en la mentira, el socavamiento de la razonabilidad, el efecto de la exclusión y la erosión de la empatía.

La gestión de las residencias de ancianos en Madrid durante el covid que acarreó la muerte de más de siete mil personas es un ejemplo. Ayuso llegó a declarar que de todas formas esas personas se iban a morir, con desprecio a familiares y fallecidos. La presidenta madrileña es el vivo ejemplo de los nuevos líderes de la derecha: al margen de su propio partido, con un discurso más radicalizado, con desprecio al oponente y la mentira por bandera.

Si la izquierda reacciona a tiempo, quizás se pueda invertir la tendencia. Para ello debería dejar de culpar a los jóvenes y a las redes sociales y bajar a la calle, a la fábrica, al barrio, a los problemas reales de la gente con más activistas y menos comunity managers. Hay que recuperar la importancia de decir la verdad y, sobre todo, predicar con el ejemplo. Gramsci decía que la hegemonía cultural se logra conquistando el corazón y el alma además de la razón.

Hay lugar para la esperanza pues no olvidemos que la democracia fue para muchos una utopía en la larga noche del franquismo, pero no es menos cierto que llegó, defectuosa, con errores, pero con utopías como el divorcio, el aborto, el sufragio universal, el matrimonio homosexual, las pensiones públicas, las vacaciones pagadas, los derechos laborales, etc. Si esas pequeñas utopías fueron logradas no debemos renunciar a la lucha por la libertad, el sindicalismo, la sororidad, la solidaridad y la empatía. La utopía es posible.