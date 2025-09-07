Decadencia enciende el eco de Héroes del Silencio en Canarias

La penumbra de una sala de conciertos tiene algo de ritual. El silencio expectante, los cables tendidos, la promesa de una voz que pronto estallará. El próximo 12 de septiembre, ese momento se vivirá en la Sala Canarias en Vivo, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí debutará Decadencia, banda tributo a Héroes del Silencio, dispuesta a encender de nuevo la llama de un rock que marcó generaciones.

En el centro del proyecto está la voz de Emilio Sánchez, que explica con calma el camino hasta este debut: «La preparación, como suele ser habitual en todas las bandas, ha sido a base de muchos ensayos y, aparte de eso, lo que es extra, intentando darle mucho bombo en las redes sociales y en la difusión del concierto». No es una simple presentación, insiste: «Queremos grabar un buen audio, unas buenas imágenes, y utilizar esta presentación como carta de presentación».

Cartel del concierto que ofrecerá labanda en la Sala Canarias en Vivo / LP / DLP

Los cinco músicos de Decadencia

A su lado, la batería de Jacob González, que tuvo la idea inicial; el bajo firme de Francisco Fajardo; la complicidad a la guitarra de Eulalio de la Mata; y la precisión de Brian Matthew, guitarrista irlandés afincado en Canarias desde hace décadas. «Lo que nos une es la amistad», resume Emilio. «Tengo muchos años de relación con Eulalio y con Fajardo. Cuando me dijeron que ellos iban a estar, dije que sí sin pensarlo», comparte la voz de la banda.

Ese espíritu se palpará en el repertorio, que combina grandes himnos con joyas ocultas: «Por supuesto que sonarán los clásicos, eso por descontado», adelanta el cantante. «Pero sí, hay sorpresas. Hemos querido incluir temas que no son singles, canciones que los fans conocen bien y que se encuentran entre sus favoritas». Mitad reconocimiento inmediato, mitad guiño al fan devoto: la alquimia que sostiene un buen tributo.

Una cuidada puesta en escena

La puesta en escena también está en manos expertas. «En cuanto a luces y sonido lo dejamos a cargo de la sala, porque sabemos de los profesionales que trabajan allí», afirma Sánchez. La producción la lleva Acusti Canarias y la duración del concierto rondará la hora y media, tiempo suficiente para recorrer la intensidad de un cancionero que marcó época.

Los ensayos han pulido una sonoridad propia. «Lo que más hemos cuidado ha sido rockear un poco más el sonido de Héroes», explica el vocalista. «Nosotros venimos del rock, y nos sentimos cómodos dándole más punch a las canciones. Es una cosa que nos ha salido de manera natural». Esa crudeza conecta con la última etapa de la banda aragonesa, la de la gira Avalancha y la reunión de 2007, cuando los escenarios se volvieron territorio de rugido.

Canciones que son ritual

En lo personal, Emilio Sánchez no duda al señalar la canción más especial: «Aquí creo que no hay duda. Nos sentimos a gusto con los temas más rockeros, y yo diría Los placeres de la pobreza, single que refleja ese espíritu del vino y nos hace sentir muy cómodos».

Decadencia se desmarca de otros tributos con una premisa clara: autenticidad. «No nos disfrazamos ni imitamos la imagen de la banda original», comparte Sánchez. «Empezamos por ahí, por nuestro aspecto físico, porque ya de por sí somos gente rockera. Creemos que nuestra imagen funciona sin necesidad de copiar». Esa sinceridad atraviesa también lo musical: «Quizás nosotros le queremos dar un poquito más duro a las canciones que otros tributos. Eso es lo que hace única nuestra propuesta».

Decadencia, banda tributo a Héroes del Silencio / LP/DLP

Amistad como columna vertebral

La historia del grupo está cosida por llamadas y coincidencias. «Jacob me llamó para unirme, él venía de un proyecto anterior con Fajardo que no salió adelante, y me dijo que esta vez sí querían sacarlo adelante. Después entró Eulalio, con quien tengo una larga amistad, y luego Brian, a quien conozco desde hace años. Lo importante es que todos sumamos, y eso es lo que nos hace seguir para adelante».

Las Palmas de Gran Canaria, escenario de este estreno, no es un lugar cualquiera. «Pensamos que con nuestra gente en la ciudad vamos a tener una buena acogida», asegura Emilio. «Esperamos un público entregado y con ganas de cantar». La frase resume la apuesta: devolver a la Isla la energía de unos clásicos universales desde la complicidad de músicos que la sienten como hogar.

Una noche para recordar

El concierto, en definitiva, es la suma de trayectorias y amistades. Emilio Sánchez pondrá la voz, Jacob González la potencia rítmica, Francisco Fajardo la solidez del bajo, Eulalio de la Mata la expresividad de su guitarra y Brian Matthew la experiencia de una vida dedicada al rock. Juntos componen una maquinaria que no solo revive canciones, sino que las enciende de nuevo con sangre fresca.

Cuando el 12 de septiembre las luces se apaguen y suenen los primeros acordes, el eco de Héroes del Silencio volverá a retumbar en Canarias. Pero en ese eco resonará también algo nuevo: el inicio de una banda que, desde la amistad y el respeto, comienza a escribir su propia historia. «Esperamos tener una buena acogida, una buena entrada y crear un ambiente fantástico», concluye el intérprete.

Una noche de rock, memoria y amistad. Una noche para recordar.