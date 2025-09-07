Troveros de Asieta inauguran el ciclo Musicando con su espectáculo "30 años de son"

El ciclo de música de raíz Musicando, organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, arrancó este sábado en el Auditorio José Antonio Ramos del Parque Doramas con la actuación de Troveros de Asieta. La agrupación palmera, referente de la fusión de ritmos cubanos y canarios, celebró con el espectáculo “30 años de son” sus más de tres décadas de trayectoria. Sobre el escenario estuvieron acompañados por la cantante cubana Mayelín.

La nueva edición de Musicando se prolongará hasta diciembre con un total de cinco conciertos gratuitos, siempre a las 21.00 horas y con acceso libre hasta completar aforo. Tras la apertura con Troveros de Asieta y Mayelín, la programación continuará con Mara Pérez el 4 de octubre, Luis Villa el 18 de octubre, un homenaje al timplista José Antonio Ramos el 22 de noviembre y concluirá con el espectáculo navideño de Pedro Manuel Afonso el 6 de diciembre, consolidando a este ciclo como una de las citas culturales más populares de la ciudad.