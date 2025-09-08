Lacan, el arte de la pizza en vivo

El olor a masa fermentada y piedra caliente anuncia algo más que una cena. En Lacan, con sus dos locales en la Avenida Primero de Mayo y en la Plazoleta de Farray, la pizza ha dejado de ser solo un plato para convertirse en un relato vivo que viaja desde el Vesubio hasta las Islas. Allí, entre hornos encendidos y manos enharinadas, se celebra una masterclass semanal, un proyecto que busca responder a una pregunta sencilla: ¿qué significa hacer pizza napolitana hoy, aquí?

Aprender amasando

«El objetivo principal de la masterclass es interactuar con la pizza napolitana para compartir todo juntos», explica Ernesto Caporaso, responsable del local de Primero de Mayo. Las sesiones, de dos horas, comienzan con prosecco y un picoteo italiano, siguen con una explicación histórica y culminan cuando cada participante se convierte en pizzaiolo por un día, eligiendo ingredientes, estirando la masa y horneando su creación. Al final reciben diploma y un kit de harina, tomate, levadura y sal para continuar en casa.

Algunas de las pizzas y entrantes destacados de Lacan. / LP / DLP

La idea nació como un gesto hacia colaboradores y equipos deportivos, pero pronto tomó fuerza. «Nos dimos cuenta de que era la forma de acercarnos más a los clientes y mostrarles cómo se hace cada pizza», recuerda Federico López, director general de Lacan. El precio es de 35 euros y los grupos oscilan entre 8 y 12 personas, un formato íntimo que, además, ha seducido a empresas para organizar actividades de team building.

La pizza, comida del pueblo

Para Davide, pizzaiolo y hermano de Ernesto, la iniciativa es coherente con la esencia del plato: «La pizza es la comida del pueblo. Con pocos ingredientes se consigue algo rico y accesible». Esa visión conecta con el reconocimiento de la pizza napolitana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2017, un hito que inspira a Lacan a mantener siempre su proceso a la vista de los clientes.

Instante de la realización de una de las pizzas destacadas de Lacan. / LP / DLP

El camino no ha sido sencillo. Fundada en 2020 bajo el nombre Lacandella, la pandemia obligó a reinventarse con delivery y alianzas estratégicas. Desde entonces han acumulado premios como el de Mejor restaurante italiano de España según Just Eat y su inclusión en la prestigiosa lista 50 Top Pizza. En 2022 renacieron como Lacan, «una marca que ya no venía solo a mostrar algo nuevo, sino a quedarse como icono», resume Federico.

Tradición y territorio

Uno de los pilares de Lacan es la búsqueda constante de calidad en cada detalle. Los tomates San Marzano llegan desde las laderas del Vesubio, los embutidos italianos conviven con quesos canarios elaborados con recetas tradicionales y la carta se renueva para sorprender al cliente fiel. Esa combinación entre lo local y lo importado sostiene el concepto de «pizza napolitana contemporánea» que guía al equipo.

Instante de una de las masterclass desarolladas por Lacan. / LP / DLP

Un espacio de comunidad

A esa ambición gastronómica se suma la voluntad de crear comunidad. Las clases magistrales se han convertido en un espacio de encuentro donde turistas, vecinos y grupos de amigos comparten mesa y aprendizaje. Más allá de la técnica, lo que se transmite es un modo de entender la cocina como lenguaje común, capaz de unir culturas a través de un simple bocado.

La propuesta se completa con pizzas que rinden homenaje tanto a Italia como a Canarias: desde la Carbomamma, inspirada en la carbonara, hasta creaciones con chorizo de Teror o queso de Valsequillo. «Lo que buscamos es una experiencia integral: buena pizza, servicio cercano y locales diseñados para sentirse en casa», afirma Federico.

Una de las pizzas que ofrece la carta de Lacan. / LP / DLP

Las masterclass son hoy el mejor resumen de esa filosofía: un espacio donde tradición, pedagogía y disfrute se funden en torno al fuego del horno. Como dice Ernesto, «es bello explicar, compartir y responder preguntas, como un profesor que transmite un oficio». En Lacan, aprender a hacer pizza es también aprender a saborear cultura.