Una pinchada de música por Palestina: la cultura se vuelca con Gaza en la capital grancanaria

«Para escribir una poesía/ que no sea política/ debo escuchar a los pájaros/ pero para escuchar a los pájaros/ hace falta que cese el bombardeo». Con estos versos del poeta palestino Marwan Makhoul se anuncian las actividades de la Marcha Cultural por Palestina que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria los próximos 12 y 13 de septiembre. La capital grancanaria se transforma este fin de semana en un escenario colectivo en el que la cultura es también denuncia, tras una semana en la que el Gobierno de España ha anunciado una serie de medidas contra el Estado de Israel en respuesta a su ofensiva en la Franja de Gaza.

Lucía Feijoo Viera

Ofensiva. Detrás de esta palabra se esconden bombas, hambruna, miles de niños que han fallecido, familias separadas y mucho dolor en un intento de utilizar el lenguaje para crear un relato deshumanizador que justifique las atrocidades que se están cometiendo contra el pueblo palestino en Gaza. Las noticias son constantes y llegan a las miles de pantallas de una población, la mundial, que parece ya inmune ante la tragedia.

Ante este panorama, surgen iniciativas que buscan devolverle al pueblo palestino la humanidad que el relato oficial les quita. Así, el colectivo Esas Zorras Lokas se ha puesto manos a la obra para que, durante dos días, tengan lugar una serie de actividades que persiguen el objetivo de «recordar esa parte de que ellos son un pueblo que tiene una historia detrás que también hay que rescatar, que no se hable solo de lo que están sufriendo y se ponga sobre la mesa su cultura», expresa una de sus integrantes, Sandra Navarro.

El programa

Con esta premisa, el programa arranca el viernes 12 en el Huerto Autogestionado La Ventana, ubicado en el barrio de Guanarteme, donde habrá un taller de graffiti colectivo de la mano de Sophie Mntn y un concierto íntimo de los músicos Isa Izquierdo y Elguiriandalu.

El sábado 13, Sala Faro, que trasladó su sede al barrio de La Isleta recientemente, abrirá sus puertas con una charla sobre la historia del pueblo palestino a las 12.00 horas, organizada por la Comunidad Palestina en Canarias. Le seguirá una degustación de gastronomía tradicional palestina a las 14.00 y un taller de bordado inspirado en técnicas artesanales del territorio a las 16.30. La jornada seguirá con un ciclo de conciertos, entre las 18.00 y las 22.00, donde habrá música a ritmo de rap, reggae, el funk y rock, con artistas invitados como Son de Paz, Lizzie Turtle, Faye Nikita, y 07.

El cierre de la Marcha Cultural será en El Baladero, ubicado en El Sebadal, con una pinchada que estará a cargo de Herto, Sofía Obama, Damaso y Electrötambö. Además, durante todo el fin de semana, también habrá puestos de artesanía impulsados por artistas locales, que destinarán todo el dinero recaudado a las familias de Gaza.

«Es más importante que ese dinero llegue a las familias, porque los alimentos allí han subido de precio, hay mucha inflación, les venden cualquier cosa, ya sea harina o azúcar, por cantidades muy elevadas», recuerda Navarro, que precisa que será a través de la Comunidad Palestina en Canarias como harán llegar el importe recaudado con todas estas actividades a la Franja de Gaza.

Detrás de esta iniciativa, además de los colectivos y espacios mencionados, también está el Café d’Espacio. Todos subrayan la importancia de sostener espacios de encuentro y apoyo y, sobre todo, «mantener viva la conversación»: «No dejaremos de hablar nunca de Palestina. Invitamos a toda la ciudadanía a compartir estos días con nosotres para que la cultura se convierta en un acto de resistencia», declaran desde la organización.

64.200 personas han muerto en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. 162.000 han resultado heridas. 700 días de guerra en los que nada parece servir para frenar las bombas que lanza el estado judío. «Desde hace casi dos años, Israel comete, a los ojos del mundo, un genocidio sin precedentes contra la población palestina», añaden desde la organización de la Marcha Cultural por Palestina.

«Se necesita un poco más de empuje por parte de las personas jóvenes, organizar un poco más, tener esa perspectiva de movimiento y de arrejuntar a las personas para la causa, como ya se está haciendo desde hace un montón de tiempo en Gran Canaria con otros colectivos que organizan otro tipo de concentraciones o marchas por la noche», recalca Navarro.

En este sentido, el próximo 15 de septiembre, entre las 13.00 y las 21.00 horas, tendrá lugar, en la Plaza de Santa Ana de la capital, una lectura homenaje a los niños y niñas asesinados en Gaza, donde se leerán sus nombres en una vigilia que busca hacer justicia a su memoria.