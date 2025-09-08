Raquel del Rosario: “Cada vez soy más consciente de la suerte que supuso haber crecido en Teror”

Raquel del Rosario, reconocida internacionalmente por sus hits como ‘Nunca volverá’ o ‘Esta soy yo’ junto a El Sueño de Morfeo, tuvo el honor de ser una pregonera de lujo en las fiestas de Teror en 2025. Ahora, concede una entrevista exclusiva para La Provincia en la que habla de lo que supuso el reto, hace balance de su trayectoria en la música, su vida familiar y reflexiona sobre el trato de algunos medios de comunicación a las caras conocidas.

¿Cómo recibiste la noticia de que serías la pregonera de las fiestas de la Virgen del Pino en 2025?

El Ayuntamiento se puso en contacto con mi padre para hacerme llegar la propuesta a través de él. Justo coincidió que yo tenía previsto viajar a las islas pocos días después, así que aprovechamos la ocasión para reunirnos en el Ayuntamiento en marzo. Fue en ese encuentro donde se tomó la decisión, y la recibí con muchísima ilusión y gratitud.

¿Te generó orgullo o presión?

Ambas cosas. Al principio sentí cierta presión, porque soy muy consciente de la responsabilidad que implica. Sin embargo, decidí afrontarlo como un reto y, sobre todo, como una oportunidad para ofrecer mi visión del mundo. Quise darle un enfoque más espiritual, siempre desde el respeto y entendiendo el contexto y solemnidad del acto.

¿El pregón fue tal cual lo imaginaste?

A medida que se acercaba el día, empecé a ponerme bastante nerviosa. No era capaz de leer el pregón sin emocionarme, y pensaba que me pasaría todo el discurso con el pañuelo y la lagrimilla.

Esa misma mañana subí a ver a la Virgen, justo una hora antes de que la vistieran, y verla en su talla natural me produjo una sensación de cercanía que nunca antes había sentido. Le pedí que me ayudara a estar tranquila, y creo que eso, junto con la tila que me preparó mi madre, funcionó.

La maternidad, por sí sola, es un gran reto porque no existe un manual de instrucciones y cada niño es un mundo. Cuando llega un niño como Leo, mi hijo mayor, diagnosticado con autismo, tienes que aprender a ajustarte a su mirada y a sus necesidades

En cuanto empecé a leer, me invadió una calma tremenda. Así que, en realidad, fue mucho mejor de lo que había imaginado.

¿Qué te dijo tu entorno?

La reacción general de la gente fue increíble. No solo porque me dijeron que les había gustado, sino porque cada persona se quedó con algo diferente que le emocionó: una frase, una palabra, un momento en particular.

Lo más bonito fue ver el brillo en sus ojos al contármelo. Esa sensación fue profundamente reconfortante. Poder comprobar que algo que salió de mi corazón fue capaz de tocar otros corazones, y de maneras tan distintas, es algo que no se me va a olvidar.

Si echas la vista atrás, ¿cómo recuerdas tus años en Teror?

Cada vez soy más consciente de la suerte que supuso haber crecido en un pueblo como Teror. Recuerdo una infancia feliz, jugando en la calle. También a muchos profesores de EGB y Bachillerato que supieron despertar y alimentar mis inquietudes artísticas.

Recuerdo a la pandilla de la adolescencia, nuestras tardes comiendo pipas en los bancos de la Alameda, las romerías, los asaderos, mi primera guitarra, mis primeras canciones…

Sobre todo, recuerdo una vida con calma.

¿Qué te llevó a buscar una oportunidad fuera de la isla?

Conocí a David, uno de mis compañeros en El Sueño de Morfeo, en aquellos primeros chats que empezaban a usarse en internet. Intercambiamos canciones, compartimos nuestra pasión por la música, y aunque él tenía otro proyecto musical en ese momento, me propuso colaborar con ellos como cantante.

En ese instante, para mí fue como recibir un billete de ida hacia un sueño. Ni siquiera me detuve a pensar en lo difícil que podría ser todo aquello… ¡ni en el frío que iba a pasar en el norte! (risas)

Pero mis ganas de dedicarme a la música fueron más grandes que cualquier duda. Y ese impulso fue el que me llevó a dar el paso.

Pasados los años y con total honestidad, ¿dirías que lograste ese objetivo?

La verdad es que logré mucho más de lo que jamás habría imaginado. A veces pienso: ojalá aquella versión más joven de mí supiera todo lo que sé hoy, para haber afrontado algunas cosas de otra manera, con más calma o perspectiva. Pero entiendo que cada etapa tiene su propio aprendizaje, y que todo llega cuando tiene que llegar.

Reconozco que la fama me superó en algunos momentos. Soy una persona muy de mi espacio, muy protectora de mi privacidad, y no siempre fue fácil gestionarlo. Aun así, fue una etapa en la que me divertí muchísimo, y disfruté intensamente sobre el escenario, gira tras gira.

La Provincia

¿Qué es lo mejor de volver de manera puntual?

Sin duda, la forma en que lo saboreo todo. Es como si cada sensación se intensificara: los olores, los sabores, los colores… A veces me sorprendo mirando uno de los balcones de mi pueblo y pienso: ¿Cómo no fui capaz de ver antes ese detalle tan lindo en la talla de esa madera?

La distancia te da una nueva mirada. Todo se aprecia y se siente mucho más cuando vuelves.

Raquel del Rosario: una vida dedicada a su familia y la música

¿Cómo ves a Teror en el presente?

Lo veo precioso, cuidado y fiel a su esencia. Para mí, Teror es ese refugio perfecto al que siempre puedo volver y sentirme en casa.

¿Y Melenara? ¿Qué tiene de especial para que siempre hagas una parada obligatoria allí en tus visitas a la isla?

En los últimos años, solemos aprovechar fechas como Navidad o verano para reunirnos todos los hermanos, ya que la mayoría vivimos fuera. Nos gusta recorrer distintos rincones de la isla, pero Melenara se ha convertido en una parada obligatoria.

Nos encanta comer en El Venecia, y después siempre cae un bañito o una tarde de playa.

El tema de la prensa es algo que me cuesta mucho entender. No sé en qué momento como sociedad normalizamos que el hecho de que tu trabajo te convierta en una persona pública, dé derecho a que alguien invada tu privacidad

¿Guardas cierto rencor a Canarias por no haberte retenido o siempre te apoyó?

No guardo ningún rencor, en absoluto. Al contrario, a pesar de la distancia, siempre he sentido el cariño y el apoyo incondicional de mis paisanos.

¿Incluso cuando los propios canarios no te dejaban ni pasear tranquila por Teror por estar en pleno foco mediático por lo profesional y también lo personal?

Me parece normal que alguien quiera acercarse a mí si le hace ilusión saludarme o pedirme una foto. Siempre que se haga con prudencia y respeto, no tengo problema en atenderles. Y cuando no es un buen momento, simplemente lo digo y ya está. No guardo ningún resentimiento hacia mis paisanos, al contrario, siempre me he sentido querida y respetada.

Sin embargo, el tema de la prensa es algo que me cuesta mucho entender. No sé en qué momento como sociedad normalizamos que el hecho de que tu trabajo te convierta en una persona pública, dé derecho a que alguien invada tu privacidad, moleste a tu entorno, te persiga, tome fotos sin tu consentimiento y las publique.

Sinceramente, no concibo que eso sea legal ni ético, no me entra en la cabeza.

¿A qué dedica sus días Raquel del Rosario en el presente?

Actualmente he retomado la música con mucha ilusión. Este año lancé mi primer álbum en solitario, La Voz Olvidada, un proyecto independiente que he gestionado por completo. Musicalmente, es un acercamiento a nuestras raíces y al folclore, algo muy especial para mí.

Además de la música, estoy profundamente inmersa en la maternidad y en las tareas diarias del hogar. También procuro pasar todo el tiempo posible en la naturaleza, ya que ahí encuentro paz y balance.

¿Qué es lo más difícil y lo más gratificante de tu vida en familia?

La maternidad, por sí sola, es un gran reto porque no existe un manual de instrucciones y cada niño es un mundo. Cuando llega un niño como Leo, mi hijo mayor, diagnosticado con autismo, tienes que aprender a ajustarte a su mirada y a sus necesidades. A veces sientes que haces malabares para que pueda desenvolverse en un mundo donde la inclusión aún tiene mucho camino por recorrer.

Raquel del Rosario / Imagen cedida por Raquel del Rosario

Lo más gratificante de todo es vivir y experimentar esta nueva forma de amor, aprender de ellos, de su creatividad genuina y de ese sentimiento de tribu que se crea en la familia. Además, tenemos la suerte de compartir pasiones como viajar, explorar y perdernos en la naturaleza.

¿Se producirá tu gran regreso a la música con nuevas composiciones o has cerrado la puerta por completo?

Pensé que había cerrado esa puerta hace tiempo, pero hace un par de años sentí un impulso renovado de regresar desde otro lugar, con otras historias, mis propias historias.

Está siendo un proceso muy bonito que estoy disfrutando mucho, así que mientras siga sintiendo esa inspiración, espero seguir haciendo canciones y contando historias.

¿Qué le pides a la Virgen del Pino?

LUZ, mucha luz para este mundo loco.