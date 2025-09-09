Arranca el curso para 106.000 alumnos de Infantil y Primaria en Canarias

Cerca de 236.000 estudiantes canarios han iniciado esta semana el curso escolar 2025/26 en todas las etapas educativas. Solo en Infantil y Primaria se incorporaron ya más de 106.000 alumnos y alumnas, con la novedad de la reducción de ratios: en Infantil se baja a 18-20 escolares por aula y en primero y segundo de Primaria a 22, lo que ha permitido recuperar profesorado y reforzar la atención en los centros.

En el CEIP Federico García Lorca, en Las Palmas de Gran Canaria, la directora territorial de Educación, María del Mar Méndez, subrayó que «hoy es un día de nervios y reencuentros, con alumnos expectantes y contentos, y sin incidencias reseñables». Recordó además que la bajada de ratios «nos ha permitido recuperar ese profesorado que se veía afectado por la reducción de matrículas».

Aumentan las inscripciones

La directora del centro, Coralia del Pino Ojeda García, destacó que este curso se ha producido un aumento notable de inscripciones: «En años anteriores rondábamos los 210 alumnos y ahora vamos ya por 250». Añadió que seguirán con proyectos como las ferias de ciencia y los mercadillos solidarios, que fomentan la creatividad, la sostenibilidad y la participación de toda la comunidad educativa.

Padres y niños presenciando la vuelta al colegio en el CEIP Federico García Lorca. / José Carlos Guerra

Las familias también viven este inicio con ilusión, aunque no sin preocupación. Omar Jorge, padre de una alumna de segundo, advirtió que «las cosas cada vez están más caras, en el material, en los uniformes, en todo lo que conlleva». Para él, resulta esencial que las administraciones apoyen en servicios como el comedor o la recogida temprana. En una línea similar, Alberto Vargas, padre de ocho hijos, insistió en que «se ha notado el aumento de precios en el material», mientras espera cómo se adaptan los nuevos profesores del centro.

Para otras familias, el día está marcado por los logros. Abdel Wedoud, padre de dos alumnos, relató con orgullo que «ellos antes de venir aquí no hablaban español y este curso ya lo hablan perfectamente».

Con más de 28.000 docentes y 5.000 trabajadores no docentes, además de obras de mejora en más de un centenar de centros y la creación de nuevos grupos, el Gobierno de Canarias encara un curso que combina ilusión, retos y la certeza de que cada aula es un espacio clave para el futuro de miles de niños y niñas del Archipiélago.