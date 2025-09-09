'CAAMclásico' y 'Pulsando perspectivas': el CAAM sigue activo con dos ciclos durante el cierre del edificio principal

«¿Por qué no mezclar a Bach con Juan Hidalgo?» Con esta premisa lanzada al aire en una conversación de ascensor entre el músico Ángel Luis Quintana y el director del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Orlando Britto, surgió la idea de llenar el museo capitalino con los clásicos de la música durante cuatro miércoles una vez al mes en el marco de CAAMclásico.

Junto con el ciclo de videoconferencias Pulsando perspectivas, esta es una de las propuestas que lanza el CAAM para mantenerse activo durante el cierre por obras de su edificio principal, Balcones, 11, durante alrededor de cuatro meses. Se estima que será a comienzos del próximo año, en torno a febrero, cuando volverá a abrir sus puertas, tras el proceso de remodelación de las cubiertas de hierro y cristal que coronan la sede, un proyecto del arquitecto español Francisco Javier Sáenz de Oíza.

Mientras tanto, los espacios de Balcones, 9 y San Antonio Abad se llenarán de música y arte y el espíritu del museo se mantendrá vivo también online, a través de su canal de YouTube.

Los conciertos

El ciclo de música clásica, dirigido por Quintana, arranca este miércoles 10 de septiembre a las 20.00 horas en el patio de Balcones, 9 con el concierto de los músicos croatas de Deux Arts Dúo, integrado por Radovan Cavallin al clarinete y Jelena Očić al violonchelo, que interpretarán temas de músicos como Beethoven o Astor Piazzola. Como para el resto de propuestas del ciclo, la entrada es libre hasta completar aforo.

El segundo concierto tendrá lugar el miércoles 29 de octubre a las 19.00 de la mano del dúo integrado por el violinista David Ballesteros y el guitarrista Luis Alejandro García, ambos músicos tinerfeños. «No cuento nada del programa porque a él le gusta interaccionar con el público», explica Quintana en referencia a Ballesteros.

El ciclo seguirá con José María Ramírez, el 5 de noviembre, «un guitarrista excepcional», en palabras del director, y terminará con el violinista Miguel Colom el 10 de diciembre, ambos a las 19.00 horas.

«El museo es de arte moderno, pero no nos olvidemos de los padres de los modernos», añadió el violonchelista grancanario refiriéndose a los autores de las piezas que se van a interpretar en los diferentes encuentros de esta iniciativa que pone la música clásica en el centro.

Las videoconferencias

Por otro lado, Pulsando perspectivas persigue, a través de 15 videoconferencias, el objetivo de «atender la gran diversidad y complejidad del momento presente y darles la posibilidad a una serie de especialistas, comisarios, artistas, pensadores, escritores y profesores de ofreceremos reflexiones de muchas cuestiones que nos preocupan», explica su directora, la crítica de arte y comisaria de exposiciones, Wendy Navarro. «Se ofrecen visiones de distintos contextos que se podrán escuchar a medida que vayan siendo subidas a la plataforma», añade.

Entre el conjunto de temas tratados se encuentran el concepto de frontera, la identidad de las ciudades, las nuevas relaciones de convivencia, la igualdad de género, la mujer en el mundo del arte, las migraciones, la ecología, la sostenibilidad, el artivismo o el ecofeminismo. Y entre los profesionales invitados están los nombres de Safaa Erruas, Art al Cuadrat (nombre integrado por Gema y Mònica del Rey Jordà), Tiago de Abreu Pinto, Daniasa Curbelo, Gerardo Mosquera, Juan Canela, Nora Navarro, Santiago Morilla, Gopi Sadarangani, Verónica Perales, Cristina Garrido, Gregorio González, María Acha- Kustcher, Tomás Ruiz-Rivas y Suset Sánchez y Jorge Carrión.

El ciclo se estrena este jueves 11 de septiembre con la presentación de Wendy Navarro, Testimonios crítico-creativos en tiempos de incertidumbres y seguirá el 18 de septiembre con la videoconferencia de Carrión que lleva por título Los algoritmos creativos. Sobre arte e inteligencia artificial.

«Estamos en un mundo convulso, asistimos todos los días al genocidio de Israel sobre Gaza, a la guerra de Ucrania, a tantos y tantos conflictos. También vemos que los jóvenes no pueden acceder a la vivienda y construir una vida digna… Aquí, como un centro de arte y cultura, también queremos reivindicar y dar visibilidad a todos aquellos que están comprometidos», reflexiona el director del museo capitalino.

Próximas exposiciones

Britto también recordó que, a pesar de las obras, continúan las exposiciones en el CAAM, con la inauguración el próximo 25 de septiembre de la nueva muestra Morar, dedicada a la obra de la artista grancanaria Esther Aldaz, que cuenta con el comisariado de Marta Mantecón.

Por otro lado, el 2 de octubre aterriza en el museo capitalino la exposición Pinturas del artista canario Sergio Calvo, un proyecto que reúne una selección de piezas donadas por su familia. También habrá en estos meses una nueva edición de Espacio CV, que dará a conocer el 27 de noviembre los trabajos de los jóvenes artistas grancanarios Yon Bengoechea, Ariadna Alemán Gómez y Cristina Ortega.