Emerpop Canarias da a conocer los doce artistas clasificados para su primera edición

Emerpop Canarias ya tiene nombre propio para su primera edición en su fase previa. Tras un periodo de selección en la que participaron más de 40 bandas de todo el Archipiélago, el jurado ha dado a conocer los 12 artistas que formarán parte de este ciclo musical que apuesta por el talento emergente del pop canario.

El proyecto ofrecerá a estas bandas locales la oportunidad de compartir escenario con artistas de renombre nacional, favoreciendo así su proyección y consolidación en la industria musical. La combinación entre talento local y propuestas consolidadas permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia única y diversa.

De la provincia de Las Palmas han sido elegidos Cris Giannattasio, Kimera, Northway Drive, Supawayah!, Valle Narval y La Sofie Band; proyectos que representan la diversidad de estilos y voces dentro de la escena musical insular.Por parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las formaciones seleccionados son Amakó, PokzipolPoops (PKZP), Ridercosta, Sex Sodio Sullivan, Sínora y Postcode,que también subirán al escenario en la primera edición del ciclo.

Emerpop Canarias, impulsado por la promotora Moon World, celebrará su programación entre el 24 de octubre de 2025 y el 16 de mayo de 2026 en Tenerife y Gran Canaria, y se perfila como una cita ineludible para el público joven y para los profesionales del sector musical en el Archipiélago.

La selección de los artistas participantes se realizará a través de un jurado mixto compuesto por profesionales del sector y público asistente, con un reparto del 50% en la valoración final. Esta fórmula asegura una representación equilibrada entre la visión experta y la respuesta del público.

Al término del ciclo se escogerán dos bandas ganadoras —una por cada provincia— que tendrán la oportunidad de actuar en alguno de los festivales nacionales más importantes celebrados en Canarias,compartiendo cartel con artistas de primer nivel de la escena pop nacional e internacional.

Con la publicación de los doce grupos seleccionados, Emerpop Canarias da un nuevo empuje a una iniciativa que busca convertirse en plataforma de referencia para el talento musical emergente del Archipiélago, reforzando el papel de la música como motor cultural y social en las islas.