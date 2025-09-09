Ni el Granca Live ni el Tenerife Cook Music Fest: este es el festival con más asistencia de la historia de Canarias

En Canarias, los festivales de música se han convertido por mérito propio en reclamos turísticos que añadir a la oferta de Archpiélago.

En una economía muy dependiente del tercer sector, estos eventos han servido para diversificar la experiencia del visitante y fortalecer la vida cultural local.

Entre todos ellos, los de antes y los ahora, hubo un pionero gratuito, urbano y de vocación internacional, que abrió el camino a gran escala y puso noviembre en el calendario cultural de Gran Canaria: WOMAD, el festival de mayor asistencia acumulada de la historia de Canarias, más de tres décadas después de aquel primer concierto de 1993.

Cómo llegó a Gran Canaria

WOMAD (World of Music, Arts and Dance) se gestó a inicios de los ochenta con Peter Gabriel (ex componente de Genesis) como cara visible y un equipo decidido a “traer el mundo al mundo”.

Jornada inaugural del último Womad en Las Palmas de Gran Canaria en 2023. / José Carlos Guerra

La primera edición se celebró en 1982 en Inglaterra. Fue un éxito artístico, pero frágil en lo económico hasta el punto de que se dice que la histórica reunión de Genesis (junto a Phil Collins) ayudó a sanear las cuentas y permitió que el proyecto siguiera vivo.

Desde entonces WOMAD se expandió como una red global con ediciones en varios continentes, sumando conciertos, talleres, gastronomía y actividades educativas.

En 1993, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pactó la llegada del festival para estrenarlo al aire libre, junto a la puesta de largo del entorno de Las Canteras.

Aquel bautismo playero dio paso, desde el año siguiente, a su sede natural en el Parque Santa Catalina, con una excepción memorable en Maspalomas (1997) capitaneada por Van Morrison.

La fórmula (entrada libre, programación diversa y espacios urbanos) cuajó desde el principio y convirtió la cita en un ritual ciudadano de otoño.

Artistas y huella social

A lo largo de las décadas, WOMAD en Canarias ha combinado grandes nombres internacionales con artistas emergentes y una presencia constante de talento canario.

Actuación de Bejo en el festival Womad de 2018, en el que no se pagaron los derechos a la Sgae. / José Carlos Guerra

Por sus escenarios han pasado, entre otros, figuras como el ya citado Van Morrison, Salif Keita, Ali Farka Touré, Rachid Taha, The Blind Boys of Alabama, Estrella Morente, Noa, Youssou N’Dour, Depedro, Alpha Blondy, Toumani y Vieux Farka Touré, Natacha Atlas, Seun Kuti & Egypt 80 o Ladysmith Black Mambazo.

Además, bandas y solistas locales han encontrado en el festival un escaparate real ante públicos numerosos.

Más allá de los conciertos, talleres familiares, pasacalles, mercados y cine han tejido una experiencia comunitaria que ha marcado a varias generaciones.

Paréntesis, Fuerteventura y vuelta

Tras la Fiesta WOMAD 2011, el festival no se celebró en Las Palmas de Gran Canaria entre 2012 y 2016. En esos años se trasladó a Gran Tarajal (Fuerteventura) con tres ediciones consecutivas de 2014 a 2016.

En 2017 WOMAD regresó a la capital grancanaria gracias a un acuerdo institucional y se ha mantenido desde entonces, con la mudanza logística al frente litoral del Rincón mientras se acometían obras en Santa Catalina.

Actuación del grupo My Baby en el festival Womad de 2021. / Andrés Cruz

¿Cuánta gente ha pasado por WOMAD en Canarias?

El termómetro de afluencia del festival se entiende mejor en una línea de tiempo. A finales de los noventa, las ediciones ya rozaban las 100.000 personas, señal de que el fenómeno había prendido en la ciudad.

En 2007 volvió a superar esa barrera del centenar de miles, consolidando su condición de cita masiva.

Dos años después, en 2009, alcanzó su techo de la etapa con cerca de 130.000 asistentes.

Tras el paréntesis y el cambio de ubicación, en 2023 el festival reunió más de 40.000 personas en cuatro días en el nuevo recinto de Plaza de la Música–Parque Litoral El Rincón, confirmando que el público seguía ahí.

Por ello, tomando un rango conservador, la horquilla razonable para todo el historial en Canarias se sitúa entre 1 y 1,4 millones de asistentes en tres décadas.

Hoy el liderazgo lo marcan macroeventos de estadio como el Granca Live Fest con decenas de miles por edición, pero su recorrido histórico es mucho más corto. Otros festivales al alza como el Tenerife Cook Music Fest, el FiestoRon o SUM mueven miles o decenas de miles por edición, sin alcanzar, por número de años, el volumen histórico de WOMAD.

Impacto económico y cultural

La música de Womad no se queda en el escenario, toma la calle y resignifica el espacio urbano, primero en el eje Santa Catalina–Las Canteras y, más recientemente, en el frente del Rincón, donde el festival ha demostrado que convivencia vecinal y gran formato pueden ir de la mano.

Tampoco es solo una sucesión de conciertos: talleres, actividades escolares y propuestas divulgativas han educado la escucha y normalizado la diversidad cultural entre familias.

Además ha proyectado a artistas canarios ante audiencias grandes y ha servido de ancla para que otras promotoras se atrevan con formatos más ambiciosos.

Treinta años después de su aterrizaje, el legado de WOMAD no se mide solo en cabezas contadas, sino en hábitos culturales, tejido profesional y orgullo comunitario. En un mapa isleño cada vez más competitivo en festivales, WOMAD permanece como el gran referente histórico y la prueba de que la cultura, cuando es accesible y bien cuidada, multiplica.