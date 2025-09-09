Kira Miró, galardonada con el búho del Festival de Cine de Astorga

Kira Miró puso su nombre con letras de oro en la 28ª edición del Festival de Cine de Astorga, donde fue reconocida por su trayectoria cinematográfica y recogió en el Teatro Gullón el tradicional búho del Premio de Honor del certamen, que ya es un referente en el circuito cultural de Castilla y León.

Miró, que además desveló una estrella en el particular paseo de la fama de Astorga, expresó sentirse orgullosa por tal reconocimiento. "Nunca imaginé que iba a tener una estrella al lado de artistas con tanto talento como Marisa Paredes o Juan Diego. Sólo espero que los perros no le cojan mucho cariño, aunque en esta profesión no pasa nada porque será ‘mucha mierda’ para mí y eso me vendrá bien", compartió la de Santa Brígida con su característica gracia.

Kira Miró observa su nombre en el paseo de las estrellas de Astorga / LP/DLP

Una vez tuvo lugar la ceremonia del Festival, en el que se entregaron 16 premios, la grancanaria recibió de manos del alcalde de la ciudad, José Luis Nieto, y compartió con el público presente que "en la vida sólo ha una pocas primeras veces" y por tanto el Premio de Honor, lo llevará "siempre en el corazón".

Protagonista principal

Kira fue una de las grandes protagonistas del fin de semana del festival. El viernes día 5 se proyectó la película Todos lo hacen, en la que es la actriz principal; mientras que el sábado día 6 tuvo un coloquio con la prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

La grancanaria, que ya le puso el broche final a Tres de Más, la última película en la que es protagonista junto a su amado Salva Reina, se desplazó hasta Astorga y fue sorprendida por su madre, con la que incluso coincidió en vestimenta para alegría de la actriz. "La telepatía madre-hija", especificó en sus redes sociales.