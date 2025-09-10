Antonia San Juan mantiene las funciones previstas de 'La ropa vieja de Cuca' en Canarias

«Empieza septiembre y yo también voy con mochila», saludó Antonia San Juan a comienzos de semana, con rumbo al gimnasio a través de la Plaza Mayor de Madrid. Y a pesar de la mochila que compartió la pasada semana al desvelar que padece cáncer, la actriz grancanaria lanzó ayer un comunicado a través de sus redes sociales en que anunciaba que, aunque comunicó su retirada temporal de los escenarios para cuidar de su salud, su compañía mantiene las funciones previstas para el estreno absoluto de su obra La ropa vieja de Cuca en Canarias.

«Las representaciones se mantienen según lo programado, hasta contar con noticias más concretas sobre la evolución y los avances de los tratamientos», recoge el comunicado, donde la compañía «agradece profundamente la comprensión, el apoyo y el cariño recibidos en estos días, tanto hacia la artista como hacia el equipo que conforma este proyecto».

En concreto, el montaje subirá el telón el próximo 26 de septiembre en el Centro Cultural Federico García Lorca, en el municipio grancanario de Ingenio. Le siguen dos paradas en la isla de Tenerife: al día siguiente, en el Auditorio Infanta Leonor, en Arona; y el 28 de septiembre, en el Teatro Unión Tejina.

La ropa vieja de Cuca toma su nombre de la maestra de ceremonias que protagoniza este «espectáculo único» que reúne a diversos personajes icónicos de trabajos anteriores de la actriz, donde pasado y presente se funden en homenaje a los múltiples rostros de Antonia San Juan.