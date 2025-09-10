Dani Rovira relee el duelo desde el humor y Luis Piedrahita parodia el horóscopo: Reislas suma 37 funciones en toda Canarias

La tercera edición del Festival de Humor Reislas amplía su escala geográfica al recorrer por primera vez las ocho islas del Archipiélago con una programación de 37 funciones en 15 recintos. El cartel reúne en total a 18 «referentes de la comedia española», con el tirón popular que supone Dani Rovira o Luis Piedrahita, además de propuestas de corte más experimental como Corta el Cable Rojo, o el humorista David Cepo, el único del programa que se atreve a cruzar el Archipiélago con 11 pases de su show No cruces los brazos.

Una «amalgama» de espectáculos para despertar la risa que espera vender 17.000 entradas y ya compite en cifras con otros encuentros humorísticos de referencia, como son el Fesjajá de Mallorca o el Murcia Sonríe. «Les estamos comiendo la tostada», garantiza el director y programador de Ninora Producciones, Abilio Gilar, que también gestiona el festival murciano.

Origen

Nacido en 2023 por iniciativa de la productora grancanaria Estudios Multitrack y organizado en coproducción con cuatro compañías peninsulares, el certamen incorpora en esta entrega a La Gomera y El Hierro y refuerza su apuesta por combinar figuras del circuito nacional junto al sello canario de Omayra Cazorla, en la actualidad una de las caras conocidas del humor isleño, Saúl Romero, Abián Díaz y Jorge Ávila.

Aunque los promotores expresan que la intención de Reislas es ofrecer una plataforma que combine nombres estatales y el mejor talento local, lo cierto es que los monologuistas canarios representan un escaso 22% del cartel. «Todos los cómicos canarios sabemos que existe este festival y se nos propone participar. Otra cosa son las agendas y la logística en la coincidencia de fechas», defendió Cazorla.

Calendario

Omayra Cazorla presenta Así somos, Abián Díaz sube al escenario con Show Patético, Jorge Ávila ofrece Esto no estaba pensado y Saúl Romero trae Modas pasajeras. Cada uno mezcla su estilo propio, que abarca desde el monólogo clásico hasta la improvisación y las fórmulas dobles que apelan a la conexión directa con el público.

La programación arrancó el 2 de septiembre en La Gomera con una función gratuita a cargo de David Cepo y otra actuación sin coste tuvo lugar el 9 de septiembre en Caleta del Sebo en La Graciosa. Con casi un mes por delante hasta la clausura prevista en Lanzarote, catorce de las funciones registran localidades agotadas y la ocupación media en los distintos recintos supera el 70% según la organización. Esos datos confirman la buena acogida del festival, que en su última edición reunió a más de 13.000 espectadores en las seis islas que participaron.

Dani Rovira presenta Vale la pena, un espectáculo que afronta la tristeza y el duelo desde una voluntad de dignificarlos. Luis Piedrahita lleva Apocalípticamente correcto, un montaje cargado de ironía sobre horóscopos y autocaravanas. Patricia Galván trae un monólogo de fuerte impronta improvisadora y Corta el Cable Rojo propone números que surgen de la interacción con el público, apoyados por música en vivo y recursos audiovisuales.

Localizaciones

La gira recorre localizaciones diversas, desde Caleta de Sebo hasta el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL) con la intención de llevar el humor a capitales y municipios por igual. En Gran Canaria el festival pasa por el Teatro Víctor Jara de Vecindario, el Teatro Hespérides de Guía, el Centro Cultural Guaires en Gáldar, el Teatro Guiniguada en Las Palmas y el Auditorio Alfredo Kraus. En Tenerife la oferta llega al Teatro Leal en La Laguna, al ya mencionado Paraninfo de la Universidad y al Auditorio Infanta Leonor en Arona.

En Lanzarote las funciones se reparten entre el Teatro Municipal de San Bartolomé y el Teatro Cine Atlántida. El Palacio de Formación y Congresos acoge la programación en Fuerteventura, el Teatro Circo de Marte acoge las sesiones en La Palma y La Graciosa presenta actuaciones en Caleta del Sebo. La incorporación del Auditorio Insular en San Sebastián de La Gomera y del Centro Cultural Asabanos en Valverde en El Hierro amplía la red cultural que acoge el festival.

La iniciativa cuenta con apoyo institucional del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, además de la colaboración de los cabildos y de los ayuntamientos anfitriones. En este sentido, el viceconsejero de Cultura, Horacio Umpiérrez, aseguró en la presentación de los contenidos que la «comedia canaria atraviesa su mejor momento» y que los espectáculos de humor ya representan entre el 10 y 15 % de cualquier programación cultural.

Las entradas siguen a la venta en la web oficial del festival y en las taquillas de cada teatro. Con numerosas funciones de David Cepo ya agotadas y una ocupación alta en varios recintos, Reislas se perfila este mes como el termómetro del momento de la comedia en España. Entre tanto, el objetivo es «mantener la misma calidad».