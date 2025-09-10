Nace una plataforma de origen canario para encontrar libros a medida

Nace Y QUÉ LEO YO, una plataforma literaria pensada para quienes buscan algo más que una sinopsis o una reseña extensa. En un panorama editorial abrumador, donde cada semana llegan decenas de novedades a librerías y redes sociales, la web www.yqueleoyo.com ofrece un sistema de búsqueda que permite filtrar libros por tono, tema central, tipo de lectura, extensión o contexto cultural. Todo ello con un diseño limpio, una navegación sencilla y una propuesta visual coherente con su misión: hacer que encontrar un buen libro sea fácil, placentero y significativo.

Además de las fichas literarias, el portal incluye selecciones temáticas que funcionan como brújulas lectoras: listas que abordan emociones o momentos vitales. Desde novelas que hablan sobre mujeres fuertes o duelo, hasta libros para regalar a quien no lee nunca, Y QUÉ LEO YO plantea una experiencia de descubrimiento pensada para lectores con poco tiempo, pero con muchas ganas de acertar. Todos los libros recomendados han sido leídos por el propio creador del proyecto, Gabriel Garcher, lo que garantiza una recomendación auténtica, personal y comprometida con la calidad de cada título.

En paralelo, su perfil de Instagram @yqueleoyo, que supera los 8000 seguidores, despliega la faceta más creativa del proyecto. Allí, las recomendaciones se presentan con ironía, guiños culturales, referencias cruzadas y formatos visuales originales. Por ejemplo, convierte en libros todas las canciones del disco CUARTO AZUL, de Aitana; recomienda títulos según el personaje que seas en la serie Aquí no hay quien viva, y plantea listas como Cinco libros como tu ex: te dejan mal, pero aprendes. Un espacio donde los libros dialogan con escenas de la vida cotidiana, ficciones compartidas o tipologías de lector, todo con una estética cuidada y un tono que mezcla lo literario con lo pop.

«Lo que busco con Y QUÉ LEO YO es que la elección de un libro no sea un proceso largo y farragoso, sino algo claro y sencillo. No pretendo que se lea más, sino que se lea mejor, disfrutando realmente de las lecturas escogidas. Para ello, la web ofrece filtros claros y recomendaciones directas, mientras que en Instagram exploro otras formas de acercar los libros a las personas, con ironía, referencias culturales y formatos visuales que invitan a descubrir. Mi intención es ir más allá, mejorando continuamente las funciones del portal y sumando nuevos recursos que enriquezcan la experiencia de los lectores», explica Gabriel Garcher, creador de Y QUÉ LEO YO.

Con una propuesta editorial fundamentada en la claridad y la precisión, Y QUÉ LEO YO ofrece a los lectores un método eficiente para seleccionar lecturas acordes a sus intereses y necesidades. Así, se convierte en una herramienta práctica y fiable para quienes buscan lecturas que realmente les aporten, sin complicaciones ni información innecesaria.

