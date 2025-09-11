Alba Gil Aceytuno presenta su nuevo single ‘aulagadelpolvorín’, primer adelanto de su proyecto ‘Pleito’

Alba Gil Aceytuno (Gran Canaria, 1997), saxofonista y compositora que ha formado parte de bandas como Aguayro , Arube Rupatrupa y Zumurrud , estrena su proyecto más personal de la mano de Malpaís Records . El sello con sede en Lanzarote apadrina la puesta de largo de Pleito con un álbum donde la artista continúa experimentando con las sonoridades que ofrece el instrumento.

El single de adelanto es "aulagadelpolvorín", en el que colabora a la voz Belén A. Doreste, Lajalada , y sirve como tarjeta de presentación para Pleito . Su debut homónimo comprenderá siete composiciones y transitará por distintos estilos sin quedarse en ninguno de ellos. “ Pleito es acústico, tiene folk, cosas de raíz, pop, algo de jazz porque hay un par de solos totalmente improvisados y algo de música experimental porque lleva el saxofón a un terreno menos convencional a nivel armónico”, asegura.

Los cimientos del proyecto están en los arpegios y la respiración circular, una técnica que usa “para estar tocando el saxo todo el rato, como si fuera el arpegiador de un teclado o un sintetizador que puede estar sonando sin necesidad de parar para respirar. Una gran inspiración para trabajar esta técnica ha sido el saxofonista canadiense Colin Stetson ”, explica.

La respiración circular ha estado muy presente en el discurso musical de Alba Gil Aceytuno , tanto en proyectos personales como en sus numerosas colaboraciones. “Es algo que siempre me ha gustado pero que usaba como herramienta extra, por eso tenía ganas de convertirlo en eje central de un proyecto”, declara. Y es que “cuando tocaba así era todo improvisado, hasta que un día me dije que me paso la vida improvisando y no me quedo con ninguna idea; así me puse a componer el tema 'virgendelpinotepidoestarmejor' ”.

Aunque se trate de un proyecto relativamente joven en su tránsito profesional, para Alba Gil Aceytuno “es lo que llevo ya haciendo muchísimos años”. En su debut en solitario presentará dos colaboraciones, la voz de Belén A. Doreste en este single de adelanto y la de su admirado Fajardo , una de las referencias claras para Pleito , quien canta unas estrofas en otro de los temas del álbum.

Ilustración que acompaña la portada de 'aulagadelpolvorín'. / LP

La artista no asume la música tradicional canaria como una influencia, sino como una guía sobre la que dibujar sus canciones. “Empecé a imaginar cosas encima de los arpegios del saxo, lo primero fue la voz, cuyo contraste me gustó porque me gusta escribir letras. Después vino la percusión, muy minimalista, y para ello aproveché la herencia canaria. Mi madre tenía un tambor herreño en casa y una colega me enseñó a tocar las lapas; me pareció perfecto para lo que buscaba. El tambor herreño haría las veces de bombo, las chácaras la caja y las lapas el charles”.

“Está siendo un viaje muy bonito”, asegura la saxofonista , para quien el apoyo de Malpaís Records “ha sido algo increíble, que parte desde la confianza absoluta. Haces música tú sola, sin la opinión de alguien que viva el proyecto desde dentro, y tener confianza absoluta por parte del sello motiva muchísimo".