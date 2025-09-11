G-5, Soziedad Alkoholika o Sofía Gabanna, a la cabeza del cartel del LPA Beer & Music Festival 2025

En el centro comercial Las Arenas todavía huele a verano y a sal mientras cerca, el Parque Litoral El Rincón, se prepara para recibir a la 12ª edición del LPA Beer & Music Festival 2025, encuentro que entre los días 19 y 21 de septiembre ofrecerá una despedida a esa estación que ya entona los últimos acordes de su melodía de vacaciones y días de playa eternos.

Para amenizar este adiós inevitable, habrá un total de 24 bandas y artistas que se subirán a los dos escenarios de esta cita que reúne a músicos del panorama nacional y también pone el foco en el talento canario, tanto en esos artistas o grupos más consolidados, como en los proyectos musicales más emergentes.

«Es un proyecto que cada año crece, se reinventa y se consolida como una cita imprescindible en el calendario cultural de la Isla», indicó esta mañana la directora del festival, Teresa Deudero, durante la presentación de esta nueva edición.

«Es una experiencia sonora diversa, con un compromiso total con su manifiesto: descubrir música sin postureos y sin etiquetas. LPA no busca ser un macrofestival, somos una experiencia cercana y cómoda, sin colas, sin prisas y con tiempo para descubrir la música de otra manera. Hay mil estilos y una sola pasión: la música en vivo», añadió, para después hacer alusión al carácter diverso e inclusivo del encuentro.

El programa

La primera jornada del LPA Beer & Music Festival 2025 arranca el viernes 19 a las 18.00 horas con una pinchada y seguirá con Cosecha Urbana a las 19.00, Porretas a las 19.30, Notajunto a las 20.30, Reincidentes a las 21.00, Revenge & Desire a las 22.30, Soziedad Alkoholica a las 23.00, Las Ratas a las 00.30 y Narco a las 01.30.

El sábado 20 será Said Muti el encargado de inaugurar el segundo día de festival a las 18.30, seguido de Aldara a las 19.30, Sofía Gabanna -la hermana de Nathy Peluso- a las 20.00, Gekah a las 21.00, G-5 (grupo integrado por Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Diego Ratón y Tomasito, que arrancó su gira en Fuerteventura) a las 21.30, Edu el Podenco a las 23.00, León Benavente a las 23.30, O.M. Domínguez & Village Band a las 01.00 y Maruja Limón a las 02.00 para cerrar.

El domingo 21 le tocará el turno a la jornada más familiar que pondrá punto y final a esta edición del festival, donde a las 12.00 un Dj dará el pistoletazo de salida para continuar con la actuación de Rock & Ríos Band (tributo a Miguel Ríos) a las 12.30, La boina de Fito (tributo a Fito y Fitipaldis) a las 14.30, Punk Sailor a las 15.00, La Alacena (tributo a Héroes del Silencio) a las 16.30, Aseres a las 17.30, Tribu-G (tributo a Hombres G) a las 19.00, y Los Salvapantallas, en gira por su 25º aniversario, a las 20.00.

«Somos reivindicativos en el sentido de que no queremos zona VIP, somos todos iguales. No queremos diferenciación entre el público. Si quieres estar en primera fila, solo tienes que llegar a primera hora. No hace falta que comas arroz todo el mes para poder pagar tu entrada», manifestó Deudero. Los tickets para el festival tienen un precio de 25 euros tanto el viernes como el sábado (pase de día), 6 euros el domingo, y 40 euros para quien decida hacerse con el bono de tres días.

Los emergentes

En su intento de dar espacio a esos grupos o artistas que intentan hacerse un hueco en el panorama musical de las Islas, el festival tiene su propio concurso: el LPA Emer-gente.

Este año, de las 54 propuestas que se presentaron, la organización eligió 20 para que compitieran, a lo largo de los meses de julio y agosto, dentro del marco de Las Arenas Music. De esos veinte, el público eligió a tres finalistas (Aldara, Cosecha Urbana y Edu el Podenco) y la organización a otros tres, (Notapunto, Revenge & Desire y Gekah), que tendrán la oportunidad de intercalar sus actuaciones entre las del resto de artistas del cartel durante el viernes y el sábado.

«La decisión ha sido complicadísima, porque todos nos gustaban. Nos ha dado mucha pena que no puedan estar todos, porque lo merecen», destacó Deudero en relación a los 20 semifinalistas, entre los que destacaron otros nombres como Kimera, Ariete, Duele, Paula Espinosa, Ibaute o Fátima Falcón, entre otros.

El jurado profesional de la final estará integrado por Arturo Paniagua, Inés Álvarez, Pablo Rodríguez, Diego Acosta, Luis Alberto Serrano, Ramón del Castillo, Yolanda Marcos, Natalia Machín, David Jerez y Mario Alonso. Ellos serán los encargados de seleccionar al grupo o artista que obtendrá un lugar fijo en el cartel del LPA B&M Festival 2026.

Por ahora, la atención está puesta en la edición de este año que también presume de su compromiso con el empleo local, la sostenibilidad -al emplear generadores eficientes y productos de kilómetro 0-, y con la igualdad de género, a través de los propios artistas del cartel y del punto violeta que estará instalado en el Parque Litoral El Rincón durante los días que dura el festival.