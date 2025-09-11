El investigador del IAC Jesús Falcón-Barroso estudia las poblaciones estelares en galaxias más allá de la Vía Láctea

¿Cómo se formaron y evolucionaron las galaxias que vemos hoy en el Universo? El artículo “Extragalactic Archaeology: The Assembly History of Galaxies from Dynamical and Stellar Population Models” responde a esta cuestión revisando los últimos avances en arqueología extragaláctica: una disciplina que busca reconstruir la historia de las galaxias a partir del estudio detallado de sus estrellas y movimientos internos. El astrofísico del IAC Jesús Falcón-Barroso firma este trabajo, junto con Glenn van de Ven (Universidad de Viena), y Mariya Lyubenova (Observatorio Europeo Austral, ESO). El artículo ha sido publicado por invitación en Annual Review of Astronomy & Astrophysics, un reconocimiento reservado a investigadores de referencia internacional.

"Las galaxias cercanas actúan como auténticos laboratorios cósmicos", explica Falcón-Barroso. "Al combinar modelos dinámicos con modelos de población estelar y los datos que proporcionan los instrumentos de espectroscopía de campo integral, podemos desvelar los ‘registros fósiles’ de su historia de ensamblaje y entender mejor cómo se forman y evolucionan en un contexto cosmológico", añade.

El trabajo revisa los avances en el uso de modelos dinámicos para medir distribuciones de masa de galaxias —incluidos sus agujeros negros centrales y halos de materia oscura— y de modelos de población estelar para descifrar edades y composiciones químicas de las estrellas. Además, pone de relieve el potencial de su aplicación combinada para desentrañar la huella de procesos pasados, como fusiones de galaxias o la formación de discos internos.

La investigación subraya también el papel de las galaxias cercanas como puentes de conocimiento: por su proximidad, permiten obtener mapas detallados de sus propiedades estelares y dinámicas, con una resolución imposible de alcanzar en galaxias más lejanas. Estos resultados constituyen una referencia fundamental para calibrar las simulaciones cosmológicas y relacionar los estudios detallados del Grupo Local —que incluye a la Vía Láctea— con las observaciones de galaxias en el Universo temprano.

“Este tipo de revisiones no sólo sintetizan el conocimiento actual, sino que también marcan las líneas de trabajo futuras en un campo en rápida expansión. Esta publicación refuerza la proyección internacional del centro y su liderazgo en el estudio de la evolución de las galaxias”, destaca Falcón-Barroso.

Publicación de referencia en Astrofísica

Fundada en 1963, la revista Annual Review of Astronomy & Astrophysics publica exclusivamente artículos de revisión por invitación, en los que expertos internacionales resumen el estado actual de un área de investigación y señalan sus desafíos y perspectivas. Se trata de la publicación de mayor impacto en el ámbito de la astrofísica para este tipo de trabajos, con un índice de citación excepcionalmente alto.

En sus más de seis décadas de historia únicamente cinco investigadores del IAC han conseguido ver sus trabajos en ella: Carme Gallart y Antonio Aparicio (2005), Javier Trujillo y Tanausú del Pino (2022) y, recientemente, Jesús Falcón-Barroso (2025).