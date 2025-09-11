‘Kraken Mare’ suma 25 selecciones en 8 países y dos premios

El cortometraje de ciencia ficción Kraken Mare, rodado íntegramente en Lanzarote con alumnos de la Escuela de Arte Pancho Lasso junto a distintos profesionales del audiovisual de la Isla, termina con éxito su ciclo mundial de festivales.

Así, el film dirigido por Francisco García Mateos ha acumulado un total de 25 selecciones en ocho países además de dos premios: una Mención de Honor en el Sydney Science Fiction Film Festival (Australia) y el de Mejor Cortometraje Extranjero en el First Contact Sci-Fi and Fantasy Film Festival 2025 que se celebra en New Jersey (EE UU).

Las intérpretes Aitana de Marcelo, de Lanzarote, y Christine Kasumba, residente en la Isla, protagonizan Kraken Mare, producción presentado en el Festival Internacional de Cine de Lanzarote, donde se relata cómo Liah (De Marcelo), junto a su familia, están decididas a acabar con la opresión de su pueblo por parte de los Señores del Fuego, crueles gobernantes de Titán, uno de los reinos fundados tras haber logrado la humanidad colonizar el sistema solar «allá donde se pierde la noción del tiempo y el espacio», describe la sinopsis del corto. La joven, ayudada por los suyos, planea el inicio de la rebelión.

Fran García dirige el corto lanzaroteño protagonizado por Aitana de Marcelo y Christine Kasumba

La atractiva historia de Kraken Mare, además de su cuidada realización, llamó la atención de festivales tan destacados como los estadounidenses Brooklyn SciFi Film Festival o Miami International Science Fiction Film Festival (MiSciFi), entre otras citas, éxitos a los cuales se suma ahora las casi 70.000 visualizaciones logradas en su primera semana en el canal de YouTube de la plataforma especializada en cortometrajes de ciencia ficción Dust.

Francisco García, madrileño residente en Lanzarote que además de dirigir Kraken Mare firma el guión del cortometraje, se define como «músico de corazón, sonidista de profesión y cineasta apasionado por la SCI-FI».

Pertenece a ese grupo de jóvenes que se mezclaban con el arte urbano madrileño de finales de los años 80 y 90, cultivando sus oídos con Parliament-Funkadelic, James Brown y Michael Jackson, y soñando con Blade Runner, Tron y THX 1138. Es miembro de la primera hornada de músicos y productores electrónicos surgidos en esa década.

Francisco García, director del cortometraje, durante el rodaje. | LA PROVINCIA/DLP

En su extensa carrera en el mundo audiovisual ha participado e impulsado innumerables proyectos desde cortos a largos pasando por el universo musical y el teatro. En 2016 dio el salto a la dirección cinematográfica con Algo de Luz, cortometraje musical rodado con un teléfono móvil.

Nacida en Lanzarote y con 18 años de edad, Aitana de Marcelo es además de actriz una escaladora y deportista empedernida que se reconoce «amante de la naturaleza y las artes escénicas».

Christine Kasumba, quien en Kraken Mare da vida a la princesa Dorku, es actriz, modelo y deportista incansable. Natural de Alemania residente en Lanzarote, debutó en la gran pantalla como una de las amazonas de Wonder Woman.