Rafa Sánchez, autor de 'Lobo hombre en París' y vocalista de 'La Unión': "Cuando no sienta el cosquilleo, me retiro"

Forrado de un blanco inmaculado de cabeza a pies, Rafa Sánchez, la voz de La Unión, aúlla su atemporal Lobo hombre en París en la gala de presentación de la temporada de la Fundación Auditorio y Teatro. La «rentré» que entona, una nueva versión en la que le escolta la Perinqué Big Band, es el aperitivo de su concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus, dentro del Sildavia Tour 2025.

Rafa Sánchez, figura clave del pop español desde los años ochenta en la movida madrileña, estrenó anoche el primer concierto del programa en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus. El recital hizo un repaso de los grandes éxitos de su trayectoria, además de su Lobo hombre en París, el repertorio incluyó temas como Maracaibo y Más y Más.

De ese mismo hit, Sánchez describe su impacto como «mucho más grande que el grupo que la compuso», es su pasaporte a los escenarios. «Le debo todo al ‘Lobo’», admite, consciente de que el tema le catapultó a la fama, el sonar en las radios, viajar en Latinoamérica y cimentar una carrera que no ha dejado de sumar escenarios.

Ya con 63 años, cuando el calendario le impone más conciertos al año que los números que cuenta en edad, conserva intacto su ritual. «Poner el pie en el escenario es un momento sagrado», reconoce, para rematar con que «el día que no sienta el hormigueo en el estómago antes de salir, será el momento de dejarlo».

La banda que acompaña a Sánchez combina la veteranía de La Unión con nuevos fichajes. Ángel Olivares en la batería, Adrián Bartola al bajo, Fermín Villascuza en los teclados y Mario C. en la guitarra son la maquinaria que sostiene el espectáculo. Sánchez describe la «complicidad» y el «buen rollo», como ingredientes que permiten que la carretera pese menos. Antes de cada concierto, aúpan al aire un brindis con tequila y se dan un choque de manos para reforzar la camaradería.

Después de 41 años de giras, le queda un vago recuerdo de su debut en Gran Canaria, en la discoteca La Chic de Playa del Inglés. Vidas pasadas que menciona entre risas como si dudara de si lo vivió o se lo contaron. Desde entonces los escenarios se han multiplicado y los kilómetros también, aunque insiste en que lo pesado no son los conciertos sino las carreteras interminables. Aun así, mantiene intacta la chispa: «Tengo la coartada de que hay gente como los Rolling Stone, Raphael… Gente que lleva muchos años en esto y sigue trabajando y lo sigue disfrutando».

Fuera del escenario, Sánchez ha perdido la fe en a coyuntura mediática y política. El artista, que un día iba para arquitecto y acabó convertido en referente del pop español, también se mueve en el filo de la opinión. Reconoce haber dejado de ver la televisión porque, asegura, «es pura propaganda», y se declara en «pura conspiranoia» mientras se informa por canales alternativos. «Echo de menos la incorrección y el libertinaje de la movida. La autocensura hoy forma parte de nosotros».

El Sildavia Tour seguirá su curso por Ibiza, Sevilla, Pozuelo, Tarancón, Villarreal, Melilla o Jerez. El cantante enumera las fechas sin pestañear en la recepción del hotel donde se hospeda en Gran Canaria. En apenas unos minutos, una productora canaria vendrá a grabar para un documental sobre canciones que marcaron época. Y Lobo hombre en París será protagonista de uno de los capítulos. Todo medido bajo Manolito Sánchez, su hermano y mánager, la mano derecha que le espera en lo que el icono atiende a la prensa.