Martín Chirino y Manuel Riviera dialogan en el metal

La galería Guillermo de Osma inauguró ayer, en el marco del programa Apertura Madrid Gallery Weekend, una exposición histórica que reúne por primera vez en diálogo a Martín Chirino y Manuel Rivera, dos de los artistas españoles que revolucionaron la plástica del siglo XX a través del trabajo con el metal.

Así, se presenta por primera vez en el panorama artístico un diálogo entre dos de los artistas españoles que contribuyeron a la renovación plástica del siglo XX a través del trabajo con el metal. A partir de los años 50, Chirino y Riviera fueron fundamentales en la construcción de la abstracción española por medio del arte la forja y la malla, respectivamente.

La galería Guillermo de Osma muestra, dentro del programa Apertura, una exposición histórica con más de veinte obras de ambos artistas bautizada Chirino-Rivera: modular el metal. Desde las ligeras obras sostenidas en el bastidor y sin trasera de Rivera, a las escultóricas composiciones que hiciera sobre tabla; y desde las espirales centrífugas de Chirino a sus composiciones cuyo desarrollo apuntaba a los bordes, en una horizontalidad centrípeta, esta exhibición permite comprender la evolución cronológica de los dos artistas en un diálogo creativo.

Ambos formaron parte del grupo El Paso, contribuyendo artística e intelectualmente a la diversificación formal de la pintura y escultura contemporánea. La insistencia de ambos artistas por modular el metal hasta sus resultados más líricos proporciona un nutrido cuerpo de obras que, por una parte, poseen gran personalidad y son reconocibles en un simple golpe de vista y, por otra parte, se subliman a través de las innovaciones plásticas.

Puntos comunes

Entre los dos artistas se establecen dualidades obvias; industrialancestral, forja-malla, levedad-gravedad, pero también aparece el espacio común, como eco postcubista o constructivista, que persiste en la investigación sobre la superposición de planos y la ansiada cuarta dimensión: el movimiento.

Lo bidimensional que subyace en barras de hierro aún por modular o redes metálicas planas que se convierten en tridimensionales a través de la evolución de sus propuestas. Aspectos inasibles como la luz, la profundidad, la diferencia de planos, las sombras, se tornan elementales en tanto para Chirino como para Rivera.

La exposición cuenta con un libro- catálogo con un importante ensayo de David Cortés Santamarta.