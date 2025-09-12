El mundo onírico de Maud

En los rincones del surrealismo, hasta los objetos cotidianos tienen una segunda vida. Un peine, una silla, una simple piedra, pueden convertirse en algo distinto bajo otra mirada. Esa capacidad de transformar lo real en símbolo fue la que definió a Maud Bonneaud-Westerdahl, artista francesa afincada en Canarias y amiga de los grandes surrealistas europeos. Ahora, su historia sube al escenario con el estreno de Maud, que verá la luz mañana en el CICCA de Las Palmas de Gran Canaria, bajo la dirección de Juan José Afonso y la producción de la Fundación CajaCanarias y la Fundación la Caixa.

«Maud tiene una vida espectacular, llena de peripecias y decisiones artísticas fundamentales. Fue una Dalí del surrealismo, no solo a nivel canario, sino mundial», afirma Afonso, convencido de que esta obra es también un acto de justicia cultural para dar a conocer su legado a nuevas generaciones.

Maud / LP / DLP

Una puesta en escena arriesgada

El montaje apuesta por un recurso escénico arriesgado: tres actrices encarnan a Maud en distintas etapas de su vida, de la juventud a la vejez. «La obra parte de un sueño —explica el director—. Las preguntas que uno se hace sobre el pasado, el presente y el futuro se encuentran en escena. Ese enfrentamiento de edades ofrece un retrato completo de quién fue Maud».

La narración no sigue un hilo lineal, sino que transita por flashbacks, cambios de personaje y escenas oníricas. Incluso los papeles masculinos son representados por mujeres. «Eso tiene un arriesgo, pero creo que resulta comprensible y fascinante para el público», señala Afonso.

Maud / LP / DLP

Objetos que hablan

El universo surrealista de la obra se refleja también en la escenografía. «Un objeto no solo tiene una forma de existir: puede convertirse en muchas cosas según la mirada. Esa revolución del surrealismo cambió la historia del arte», apunta el director. En escena, lo cotidiano se eleva a metáfora, recordando la importancia de mirar el mundo desde otra perspectiva.

Más allá de la estética, Maud es también el retrato de una mujer que eligió vivir a contracorriente. Francesa, casada con Óscar Domínguez y más tarde pareja de Eduardo Westerdahl, decidió quedarse en Canarias durante la dictadura, en un tiempo en que el espacio de las mujeres artistas estaba silenciado. «Se sublevó ante la idea de inferioridad de la mujer, fue intransigente con ello y llevó esa lucha hasta el final», destaca Afonso.

Su firmeza la convirtió en un referente. «Es un ejemplo no solo para la mujer, sino para cualquier ser humano que quiera participar en la sociedad ofreciendo algo transformador a través del arte», resume el director.

Con este estreno, la Fundación CajaCanarias culmina la Trilogía Atlántica, un ciclo que ha recuperado a figuras esenciales de la cultura insular como Domingo Pérez Minik y Pedro García Cabrera. «Todos merecen ser recordados y reconocidos mucho más. Con esta trilogía hemos querido evitar que sus historias caigan en el olvido», subraya Afonso.

Tras la presentación en el CICCA, la obra iniciará una gira por distintas islas a partir de diciembre, llevando la memoria de Maud a un público más amplio.

El sueño de Maud

En palabras del director, la esencia de esta creadora se resume en su convicción de que el arte es imprescindible: «Ella creyó mucho en que el arte transforma al hombre y que sin él no se puede vivir. Esa convicción la sostuvo siempre».

Así, Maud no es solo un homenaje a una artista olvidada, sino también una invitación a mirar la realidad desde la poesía y la resistencia, como hizo ella. Mañana el CICCA abrirá sus puertas a ese sueño compartido.