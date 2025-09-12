Patricia Kraus inaugura con 'Revolturas' la temporada de ‘El Rincón del Jazz’ en el Auditorio Alfredo Kraus

El mejor club de jazz de Las Palmas de Gran Canaria reabre sus puertas con el primer concierto de la temporada. La cantante y compositora Patricia Kraus entonará las primeras notas de ‘El Rincón del Jazz’ 2025-2026, el próximo 13 de septiembre, a las 20:30h, en la Sala Jerónimo Saavedra, en el primero de los diez conciertos, uno de ellos con función doble, de los que se compone el ciclo.

De vuelta en el auditorio que lleva el nombre de su padre, Patricia Kraus ha conseguido a lo largo de sus casi cuatro décadas sobre los escenarios fraguarse un nombre propio dentro del género, siendo ella la encargada de abrir uno de los espacios de mayor expectación dentro de la programación del auditorio capitalino: ‘El Rincón del Jazz’.

Desde ‘Alma’, su primer lanzamiento en solitario, hasta ‘Revolturas’, la gira que presenta, la hija del tenor ha demostrado su enorme versatilidad combinando estilos, volviendo a sorprender con su inconfundible voz.

Fiel a su estilo, esta entrega invita a disfrutar de maridajes inesperados. Además del jazz, que siempre ha marcado su trayectoria, Kraus se adentra en terrenos que van desde el soul y el funk hasta la bossa nova, dejando su huella personal y auténtica en cada tema.

Donde el jazz se da la mano con el público

‘Revolturas’ es el primero de los once conciertos de los que se compone la temporada de ‘El Rincón del Jazz’, el ciclo que materializa el compromiso de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria con el género y sus amantes.

Tras la obertura de Patricia Kraus, el ritmo no cesará con el esperado concierto de Michael Mayo en octubre, dentro de ‘Jazz Otoño’, seguido de Muken Q’Art-tet en noviembre, que presenta un trabajo que une las orillas de Canarias y Cuba, y el regreso del brillante Marco Mezquida en diciembre. La entrada en el nuevo año estará marcada por Lluís Capdevilla Trio y su redescubrimiento de Mompou, seguido de Stéphane Galland & The Rhythm Hunters en el mes de febrero y de la formación canaria Perinké Big Band, celebrando el Día Internacional del Jazz en marzo, presenta un programa innovador con colaboraciones, en este caso junto a la esperada visita de Andrea Motis.

Encarando el final de la temporada, el legendario batería y compositor Wolfgang Haffner llega a ‘El Rincón del Jazz’ en su trío presentando ‘The Jubilee Concert’ en abril. Además, Rembrandt Trío acercará una fusión de jazz y sonoridades de Oriente Medio en mayo y, por último, así como Patricia Kraus abre las puertas al jazz, Iván “Melón” Lewis Trio cerrará el ciclo con una de las propuestas más completas y sólidas del panorama jazzístico internacional.

Las localidades pueden adquirirse a través de la página auditorioalfredokraus.es, así como en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, de 16:00 a 21:00 h de lunes a viernes, y en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 13:00 h, también de lunes a viernes.