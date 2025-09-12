La película canaria ‘La Lucha’ se estrena en San Sebastián

La película isleña La Lucha del realizador José Alayón y producida por El Viaje Films, aterriza en el Festival de Cine de San Sebastián como uno de los estrenos de la sección Nuevos directores.

El proyecto debuta en la jornada inaugural de la 73º edición del certamen, que tendrá lugar del 19 al 27 de septiembre. Además, esos días, se proyectarán otras seis películas vinculadas a las Islas y habrá un encuentro de networking, en el que se presentarán ‘casos de éxito’ de empresas isleñas que han conseguido entrar como coproductoras minoritarias en grandes producciones nacionales e internacionales.

Rodada íntegramente en Fuerteventura, la película se adentra en el universo de la lucha canaria a través de los personajes de Miguel y su hija Mariana, quienes afrontan la pérdida de la madre en un contexto marcado por este deporte tradicional. Protagonizada por actores no profesionales con vínculos reales con la lucha, la cinta propone una mirada íntima al duelo, la transmisión generacional y la identidad colectiva.

En la sección oficial competirá por la Concha de Oro el largometraje rodado en Canarias Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi. Ambientado en la localidad grancanaria que le da título y rodado parcialmente en las islas, el filme aborda los conflictos de identidad, los silencios sociales y las heridas emocionales a través del personaje de Vicente, interpretado por Jose Ramon Soroiz.

En la sección Made in Spain estará el cortometraje documental Abril, hoy no es invierno, dirigido por Mabel Lozano, producido por Videoreport Canarias y Mafalda Entertainment, que se ha rodado en Canarias y Málaga. El filme visibiliza una historia real de violencia sexual ejercida contra una joven con parálisis cerebral.

En este mismo apartado se encuentra En silencio, un documental dirigido por la canaria Sara Sálamo que narra la recuperación de su marido, el futbolista Isco Alarcón, tras una lesión en el peroné y dos operaciones; el largometraje Todo lo que no sé, de Ana Lambarri, producido por Naif Films, que narra la toma de decisiones en la vida que pueden tambalear el entorno; y Fragmentos, de Horacio Alcála y la canaria La Noria Producciones.

En la sección Culinary Zinema se proyectará Uno de los nuestros: Legado Joan Roca, de Jorge Fernández Mayoral y Virginia Jönas Urigüen, producido por la empresa isleña La Caña Sisters; y en la de Infantil, la película de animación Heidi, el rescate del lince, del equipo de la canaria 3 Doubles Producciones.

Además, durante el festival habrá un encuentro de networking, en el que se presentarán ‘casos de éxito’ de empresas isleñas que han conseguido entrar como coproductoras minoritarias en grandes producciones nacionales e internacionales.

Este encuentro profesional ha sido organizado por el Gobierno de Canarias, a través de ICDC y Proexca bajo la marca paraguas Canary Islands Film, y pondrá el foco de forma especial en una de sus más reciente líneas de apoyo al sector, la denominada Fondo de Coproducción Minoritaria, que permite a las empresas isleñas participar como ‘copropietarios minoritarios’ en producciones de gran presupuesto que se impulsan en otras partes del mundo. n