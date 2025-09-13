El banquete de las brujas

Fabio García Saleh nos ofrece una novela que permite diversas lecturas. Una obra que obliga a leer con otros ojos la historia o, al menos lo que conocemos de ella. Y lo hace con la maestría del buen escritor, con lenguaje preciso y depurado, sin hacer concesiones a lo estridente y el pulso de la intriga al que toda novela de suspense obliga. Es como si hubiese estudiado, como profesor que es, los mecanismos y técnicas de la novela de intriga, cercanos al folletín de Dumas y Zevacos.

Los aficionados a las novelas de conspiraciones y misterios tienen en este Banquete de las brujas, un magnífico y sugerente plato. Pero la obra no queda solo en eso. Al margen de la erudición del autor sobre los masones y su presencia en Canarias, encontramos una minuciosa reconstrucción de la obra muralista de Jesús Arencibia, el pintor de Tamaraceite, que parece que utilizó en sus obras símbolos de sincretismo y paganismo en medio de las alabanzas del franquismo. Quizás sólo el obispo Pildaín, con quién tuvo varios encontronazos, los intuyó en su momento.

Pero es que Arencibia sigue siendo un desconocido para la mayoría de los palmenses. Habrán visto sus murales en el salón de plenos del Cabildo, en el hotel Santa Catalina o en el Paraninfo universitario, y es por la mayoría de la gente, aunque la Asociación Cultural Tasate trabaja para corregir la situación.

Pero ni que el ayuntamiento haya dado su nombre al espacio cultural de Tamaraceite, ni las acciones de esa asociación impiden que el manto del misterio cubra gran parte de la vida y la obra de Arencibia. Baste como ejemplo las confusiones sobre su fecha de nacimiento. Casi todos dan noviembre de 1911 menos la Real Academia de Bellas Artes, de la que fue miembro desde 1986, que da diciembre del mismo año y como fecha y lugar de nacimiento pone abril de 1996 en Santa Cruz de Tenerife. Pedro Almeida, uno de los pocos especialistas sobre el pintor, da solo el año: 1911 en Tamaraceite y el fallecimiento en 1993 en su ciudad natal.

Un pintor autodidacta al principio, pero que se desarrolla en la Escuela Luján Pérez y al que la guerra trunca su formación práctica por tres años. Ahí aprovecha para ver las grandes obras de las catedrales e iglesias a las que tiene acceso como Toledo con ese Greco que marcará su pintura y le abrirá puertas más allá del indigenismo de la Luján Pérez, del que había empezado a distanciarse.

Es en esa etapa previa a la guerra cuando pinta los Motivos canarios, aún en la órbita indigenista pero con la peculiaridad de que los ojos de los protagonistas de sus cuadros son blancos, como si una eterna catarata los hubiese velado, o están siempre cerrados y cuya culminación puede ser Procesión en la cumbre, cuadro luminoso por la paleta usada, blancos y azules sobre todo y en el que se aleja de la posible influencia de Néstor de la Torre.

Al regreso a la isla esa paleta de amarillos, blancos y azules luminosos desaparece. La exposición de 1941 será buena muestra de ello. Aparecen colores más oscuros: ocres, tristes, que con sus motivos religiosos evidencian que la guerra lo ha marcado profundamente. Becado por el Cabildo residirá en Madrid para estudiar en la escuela de Bellas Artes de San Fernando en la que toma contacto con Vázquez Díaz.

Pero su paleta sigue dominada por los colores anteriores, que predominan en sus murales, esas grandes obras con las que encuentra reconocimiento. Fabio García las analiza en su novela, demostrando su vinculación con el mundo pagano en unos casos La ofrenda de Diana en el hotel Santa Catalina, el Esculapio del Colegio Oficial de Médicos; o en otros con el de la brujería como en el Amanecer de las brujas en ese mismo hotel o El viento buen bailador del Aeropuerto de Gran Canaria. Sería absurdo que en esta nota copiara los eruditos y brillantes análisis de García Saleh. Por si solos justifican la lectura de esta novela.

Se describe el ambiente sórdido de la cultura entre los tarifarios del régimen: la prepotencia eclesial encarnada en el obispo Pildaín, que en su momento condenó la creación de la Casa Museo Pérez Galdós, el manipulador Néstor Álamo y cómo pese a un ecosistema cultural tan asfixiante, el pintor Arencibia, homosexual identificado, sobrevive bien vive con encargos de la iglesia y las administraciones públicas.

Mientras se aplica a los homosexuales pobres la nefanda ley de vagos y maleantes y se les envía a los horrores del campo de Tefía, Arencibia, Álamo y otros como el mismo cacique Matías Vega, son ignorados por la máquina represiva. Mientras el también muralista José Arencibia Gil, ex soldado republicano, se ve perseguido y castigado repetidas veces hasta el punto que emigra a Venezuela, Arencibia recoge los honores y prebendas del sistema.

Pese a esta bonanza, en su paleta dominan colores menos luminosos y no se encuentran los ojos abiertos en las figuras que pintó. Son, en el más de los casos, simples rayas o manchas negras. El pintor quiere transmitir que lo que ve a su rededor es demasiado oscuro, deprimente, para que sus personajes lo vean. En el último que terminó, La Eucaristía de la parroquia de Tamaraceite, vuelven triunfantes los azules y tonos más claros, se ve una mirada.

Si leen El banquete de las brujas disfrutaran de una magnífica explicación de los murales de Jesús Arencibia en una muy buena novela de intriga. Mantener el interés del lector no es tarea fácil y García Saleh lo consigue como uno de los maestros del género.