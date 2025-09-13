Carlos del Amor y María Mendoza cierran el FIC Gáldar

La 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Gáldar cuenta con dos presentadores de excepción en su gala de clausura, el periodista especializado en cine Carlos del Amor y la presentadora canaria María Mendoza, que conducirán el evento del sábado 25 de octubre en el Centro Cultural Guaires de Gáldar, acompañados por Fabiola Acosta, Rubén Castellano y Adrián Cruz en la alfombra roja.

El periodista murciano Carlos del Amor es todo un referente en el mundo del periodismo cultural. Vinculado a Radio Televisión Española y siempre de la mano de la cultura es un habitual de los festivales de cine más importantes del mundo y sus crónicas culturales llevan un sello de identidad que lo sitúan como una de las voces del periodismo cultural del país. Prueba de ello son los premios internacionales conseguidos por su documental Revelando a Dalí.

Trayectoria

Licenciado en periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y diplomado en Documentación por la Universidad de Murcia, ha impartido charlas y conferencias en numerosas universidades.

En 2013 debutó en la literatura con el libro de cuentos La vida a veces; uno de esos relatos, El trastero, fue llevado al cine. En 2015 llegaría su primera novela, El año sin verano, y en 2017 Confabulación. Emocionarte. La doble vida de los cuadros, premio Espasa 2020 supuso su consolidación como uno de los mejores contadores de historias, inventadas o reales.

La presentadora de televisión María Mendoza. | LP/DLP

La periodista y presentadora galdense, María Mendoza ha desarrollado casi toda su carrera profesional ligada a la televisión. Licenciada en Comunicación Audiovisual y Máster en Periodismo Audiovisual, ha trabajado para grandes empresas como el Real Madrid o BBVA. Actualmente es redactora y presentadora de los Servicios Informativos de TV Canaria, cadena en la que también ha conducido programas como 25 Grados o Una Hora Menos.

Encargados de entrevistar a los invitados a la gala en la alfombra roja de Centro Cultural Guaires estará la actriz galdense Fabiola Acosta presidenta de Pessada Producciones y vinculada al FIC desde sus comienzos, presentando o participando en cortos del certamen Gáldar Rueda y como presentadora de la gala de clausura de la cuarta edición del festival.

También el periodista galdense Rubén Castellano, Licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, ha desarrollado su carrera en diferentes medios de comunicación en Canarias. En Televisión Canaria formó parte de los Servicios Informativos y fue copresentador del programa Toc, Toc, Se Puede. Actualmente continúa su carrera en Radio Nacional de España. Comprometido con la comunicación y con sus raíces para contar historias.

Junto a ellos, el periodista grancanario Adrián Cruz. Con experiencia en numerosos medios como Europa Press, Mediaset España, Telemadrid, Radio Televisión Canaria, actualmente forma parte del equipo del ente público en Canarias. También ha presentado numerosas galas y eventos en diferentes puntos del Archipiélago.

El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025 está organizado por la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.