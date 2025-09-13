Carme Pinós y Zaragoza: arquitectura que respira ciudad

Hay arquitecturas que se imponen, y otras que nos acogen. El CaixaForum de Zaragoza, obra de la arquitecta Carme Pinós, pertenece a esta segunda estirpe: la que no coloniza el espacio, sino que lo transforma en un lugar de encuentro, de vida, de memoria compartida. En esta ciudad de viento y piedra, donde la historia se entrelaza con el presente en cada esquina, Pinós ha dejado una huella que no es solo de hormigón y acero, sino de sensibilidad urbana y ética constructiva.

La relación entre Pinós y Zaragoza no se limita a la autoría de un edificio. Es una conversación prolongada entre creadora y ciudad, entre forma y función, entre belleza y utilidad. El CaixaForum, promovido por la Fundación la Caixa, se alza sobre el antiguo solar de la estación de El Portillo como un árbol urbano: su base robusta es el tronco que sostiene la vida, y sus niveles superiores se abren como ramas que cobijan cultura, pensamiento y curiosidad.

Luis Fernández-Galiano, al comisariar la retrospectiva Carme Pinós. Escenarios para la vida, lo expresa con precisión: la arquitectura de Pinós no busca protagonismo escultórico, sino dignificar el entorno. Y eso se siente desde el primer paso que uno da hacia el CaixaForum. No hay estridencia ni artificio. Hay una voz propia, madura, que ha aprendido a dialogar con el contexto sin renunciar a su identidad.

La plaza pública que se forma bajo el edificio no es un añadido, sino uno de los corazones del proyecto. Es allí donde la arquitectura se convierte en ciudad, donde los cuerpos se cruzan, las ideas se intercambian y la cultura se democratiza. Pinós entiende que construir es también cuidar, y que cada edificio debe ser un gesto de hospitalidad.

La estructura arbórea del CaixaForum es más que una metáfora visual. Es una declaración de principios. El hormigón y el acero, materiales duros, se humanizan en manos de Pinós. Las fachadas, recubiertas con placas de aluminio perforadas con motivos orgánicos, respiran. Al caer la noche, los leds azules que iluminan sus hojas metálicas convierten el edificio en un faro elegante, casi poético, que invita a entrar, a quedarse, a pensar.

Uso emocional de la luz

La luz, siempre presente, no es solo técnica: es emocional. Los ventanales permiten que el exterior dialogue con el interior, que la ciudad se refleje en el edificio y viceversa. Es un juego de transparencias que revela una arquitectura que no se esconde, que no teme mostrarse vulnerable y abierta.

Visitar el CaixaForum de Zaragoza es recorrer una obra que no se limita a lo estético. Es una experiencia que nos mejora, nos hace abrir más los ojos a los contenidos, a la cultura y a la belleza, que nos recuerda que la arquitectura puede ser un acto de resistencia contra la banalidad, contra la indiferencia, contra el descuido imperante en la sociedad de ahora. Pinós ha construido aquí no solo un edificio, sino una forma de estar en el mundo. Su compromiso con la ciudad, con sus habitantes, con la belleza que transforma, es palpable en cada rincón.

Como bien señala Fernández-Galiano, «Pinós rechaza la idea de la arquitectura como escultura aislada». Y en Zaragoza lo demuestra con una intervención que dignifica el entorno, que lo mejora, que lo hace más humano. Porque al final, lo que permanece no es la forma, sino el impacto que esa forma tiene en la vida cotidiana.

Y así, vamos conociendo como cada CaixaForum en España es distinto, pero todos comparten una misma filosofía: ser espacios vivos, abiertos, comprometidos. El de Zaragoza es un ejemplo brillante de cómo la arquitectura puede ser puente entre la creatividad y la ciudadanía. Y desde Tenerife, donde aún soñamos con tener nuestro propio CaixaForum, miramos con esperanza esa posibilidad de que la cultura también nos encuentre iluminándonos con belleza.

Dulce Xerach Pérez es abogada y doctora en Arquitectura