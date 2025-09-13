¿John Johnson es un DJ de…?

Lo que yo entiendo como electrónica de club: ahí entra el house, el tech house, el techno, el electro, el acid, los breaks… copla.

¿Por qué se hizo DJ?

Se me apareció la Virgen en un sueño y me dijo: ‘Haz lo que quieras… menos pinchar’. Y no le hice caso. En realidad creo que fue porque todos mis amigos eran DJ y me daban mucha envidia. Y también porque, desde que tengo uso de razón, he tenido un interés superlativo por la música… y por la electrónica, concretamente desde que escuché a Azul y Negro en la Vuelta a España del 82.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Se me ocurrió una noche de fiesta en el Bassoa (BBK), el año pasado. No hay un porqué. Sé que hay cachondeo con todos los nombres que he tenido y quise subir la apuesta. En general creo que los DJ nos tomamos demasiado en serio. Es mi acto de rebeldía más ravero.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho?

Que avise al propietario de un Opel Corsa blanco, matrícula TF-4359-AZ.

¿Y cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?

En un Eólica en el que pinché como El Chico Atómico, en la ‘cúpula del trueno’ aquella que goteaba del techo, una chica se quitó el sujetador, me enseñó las tetas y luego me lo lanzó a la cabina. Fue mi peak como DJ de masas.

Los DJs estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o gesto raro en la cabina?

Morritos, siempre. Hago como que me seco la mano (aunque siempre está seca) después de ecualizar o tocar el plato. Además, pongo la pierna izquierda hacia atrás en puntera y doy golpecitos al suelo. Nunca dejo de moverme. Y si no estoy contento con lo que hago… pongo cara de culo sin querer.

¿La mayor locura que ha hecho por la música?

Salir de performer con el nombre de Carlito G junto a O-men (Fernando Ledesma) en el Ku. Hice un espectáculo lamentable como MC: yo me creía Keith Flint, pero me parecía más a ese señor que toca un teclado mal y se inventa las letras de las canciones. Menos mal que no existía internet. Nando estuvo de 10.

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?

Escribir. De hecho, en breve saco un libro de poemas, mensajes de WhatsApp, posts de Threads y microrelatos, entre los que aparece el que acabo de contarte de Carlito G. Se llama Enjambre sísmico y tengo que vender 150 copias. Así que, si no quieren que tenga que volver a Barakaldo, cómprenlo cuando salga, por favor.