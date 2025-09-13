'Y qué leo yo', la plataforma canaria que ayuda a potenciar el hábito lector con recomendaciones pop

Desconectar el móvil, elegir un libro que realmente nos guste y que no tenga una extensión superior de 300 páginas. Estas son las tres claves que da el grancanario Gabriel Garcher para recuperar el hábito de lectura o romper el bloqueo lector, la cara visible detrás de la plataforma Y qué leo yo. A través de una página web y de una cuenta de Instagram, las recomendaciones se suceden tomando las más inesperadas formas: desde «Cinco libros como tu ex; te dejan mal, pero aprendes», hasta «Cuarto azul, de Aitana, como libros», donde se relaciona cada canción del álbum de la cantante con una novela.

También hay clasificaciones como «Dime qué personaje de Crepúsculo eres y te recomiendo un libro», u otras similares en las que se alude a series tan conocidas como The White Lotus o Paquita Salas, o a discos que han visto la luz recientemente como Spanish Leather de Guitarricadelafuente, el cuerpo después de todo de Valeria Castro o Jesucrista Superstar de Rigoberta Bandini.

Elegir un libro se convierte así en una aventura divertida por el mundo de internet y las redes sociales, con un formato que en lugar de simplemente centrarse en la información pura con una reseña, se sirve del entretenimiento y de otras disciplinas artísticas como el cine o la música para captar la atención de los posibles lectores o lectoras.

Las estanterías

Garcher lee una media de entre cinco y siete libros al mes, ya sean clásicos o novedades. Son muchos para dejarlos flotando sin más en el feed de Instagram, así que el pasado domingo decidió dar el paso y abrir una página web para clasificarlos en distintas colecciones temáticas que el grancanario define como «estanterías».

«Son agrupaciones temáticas de libros, están clasificados según el mood que tengas en ese momento. Hay libros para llorar, para regalar, libros por si odias a la gente...», explica el grancanario haciendo alusión a los títulos de algunas de estas estanterías online, en las que también se pueden encontrar libros sobre ser joven, sobre transitar el duelo, sobre la familia, de misterio y tensión, de relatos cortos o de historias reales, entre otros.

¿Y qué ocurre si alguna lectura no le deja satisfecho? Garcher muestra abiertamente su opinión, siguiendo una de las máximas de su proyecto: la honestidad. «Intento ser respetuoso siempre, porque sé lo que cuesta escribir un libro, hay un trabajo enorme detrás. Pero, si me pongo en el lugar de la persona que me lee, a mí me gustaría que si algo no te ha gustado, lo digas abiertamente. Leer es una experiencia muy subjetiva y yo no me sentiría a gusto recomendando un libro que no me gusta. Tanto en la web, como en Insta, he hablado abiertamente de libros que no me gustan, pero intento reforzar la parte positiva que hay detrás», indica.

Un top 3

Al preguntarle por sus tres libros favoritos del año, el grancanario apenas duda: El cordero carnívoro (Cabaret Voltaire, 2015), de Agustín Gómez Arcos, Hamnet (Libros del asteroide, 2020), de Maggie O'Farrell y Han cantado bingo (Reservoir Books, 2025), de la escritora canaria Lana Corujo.

El primero cuenta la historia de un muchacho desde su nacimiento hasta los 25 años. «Es un libro muy bruto, no se lo recomiendo a todo el mundo. Hay temas de incesto, y es bastante problemático, pero está muy bien escrito y se publicó en la época posfranquista, así que es un libro muy valiente», apunta Garcher.

Por otro lado, Hamnet es «un libro que reconstruye de forma ficticia lo que fue la vida de la mujer de William Shakespeare tras la muerte de su hijo» y Han cantado bingo es una historia sobre una familia fragmentada -y fragmentado en capítulos cortos- con Lanzarote como escenario. «Es literatura canaria y yo estoy muy contento de apoyarla. En la web hay un apartado específico», recalca, haciendo alusión a los nombres de otras autoras como Meryem El Mehdati o Andrea Abreu.

Garcher también menciona otros títulos que le han dejado huella, como Urraca Urraquita Urraquitita (Editorial Dos Bigotes, 2025) de Jaime Riba Arango, «una historia que viaja entre tiempos, que enreda de manera sutil, que atrapa con encanto» y «un homenaje a los pueblos y a sus costumbres, pero también a sus gentes, que siempre tienen luces y sombras», tal y como escribe en la reseña del libro publicada en Instagram.

Otro nombre que aparece en la conversación el el de Seismil (niños gratis*, 2025), el libro de Laura C. Vela, editado por Sabina Urraca, que en sus 168 páginas cuenta la historia particular de una reconstrucción. «Un humilde servidor, hecho un trapo en estos momentos, te recomienda que lo leas sin saber, si es posible, qué vas a encontrar. Hazlo, y te prometo que no te vas a arrepentir, porque no hay forma en que esta historia, directa, cruda, triste, también valiente, sincera, pase por tu vida sin pena ni gloria. No es posible», sentencia el grancanario.

Un «discurso diferente»

Entre el público que se acerca a Y qué leo yo, este «recomendador entusiasta», como él mismo se define, destaca que la mayoría son mujeres de entre 25 y 45 años. Y, con respecto a los libros que más triunfan, el canario destaca esas «nuevas voces de autores y autoras que están saliendo ahora al panorama nacional y que están teniendo una gran acogida», como la propia Corujo.

«Son libros que tienen un discurso diferente del que hemos recibido hasta ahora, en los que se tratan temas como la salud mental, la vivienda o la precariedad laboral. Ese tipo de libros de nuevos autores y autoras funcionan muy bien», reflexiona.

Y, siguiendo la línea de su proyecto, Garcher ofrece una recomendación final: «La clave es leer libros que realmente nos gusten. Existe mucho prejuicio con el tema de leer, parece que tenemos que estar leyendo libros sesudos o los grandes clásicos. Pero no. Lee lo que te de la gana».