Müller Bar: el baile underground de raíz canaria en el madrileño barrio de las Letras

En el corazón del madrileño barrio de las Letras, en la escala 38 de la diagonal lisérgica de Huertas, el Müller Bar aloja la pista de baile más underground para oídos selectos en el inmueble decimonónico que preside el mítico cartel de La Fontanería, antiguo referente de la Movida. El grancanario Fabián Michel Müller regenta este templo para melómanos y animales nocturnos que desde hace dos años agita las madrugadas capitalinas como un verso suelto con sonoridad propia.

«Mantengo el cartel de La Fontanería porque es histórico, pero pronto pondré un luminoso que indique que aquí está el Müller Bar», explica Fabián, vecino de este epicentro de letraheridos que, tras 20 años ejerciendo como comercial en un hotel, invirtió en este proyecto que da alas a su amor por la buena alquimia musical y que ha acuñado como el «diskobarsito».

Este término resume las dos vertientes o ambientes que coexisten en el Müller desde que abre sus grandes puertas negras a las 22.00 horas. «El concepto del ‘diskobarsito’ refleja esa idea de que, durante las primeras horas, el Müller funciona más como un bar o lugar de encuentro para gente del barrio», explica Fabián. «Pero a partir de la 1, ya se convierte en el discobarsito, al que viene gente de todo Madrid a bailar hasta las 6 de la mañana».

El buen gusto

Adalid del buen gusto y con una estética industrial minimalista, la configuración de este local acogedor y diáfano en forma de L demarca estas dos atmósferas: a la entrada, la barra para apostarse, hablar y tomar algo y, al fondo, iluminada por efectos de luces y una bola de discoteca, se extiende la pista de baile a los pies de la cabina del dj.

Ambos espacios están cosidos por un hilo musical ecléctico en el que fluye «mucha electrónica, techno y, sobre todo, música disco y house», apunta Fabián, quien también programa sesiones de vinilos «donde vamos a algo más experimental en clave de trip hop, down tempo, rap o funky».

«Me diferencio en el barrio por no poner música comercial», añade, «la consigna es que sea música amable, luminosa y bailable». Por la cabina del Müller han circulado djs de referencia nacional como David Kano (Cycle, Estudio Silencio), Hugo Tasis (Ibiza Sónica Radio), Javier Weiter (Eivissa Sound, Forte de Sta Catarina) Jesús González, Alex Warp, Ulive, Bony Stuche o Fillide.

Además, Fabián programa distintas fiestas temáticas como las «Benidorm», a las que han puesto banda sonora nombres como Kamboya, Alalwa, Alice B, Carmen Buen día, Eme Dj o Marcos Boricua, mientras que Rojonesta, Alesa, Matallas, Lorirocks, Ocktive o Jarvis Pocker han ocupado la cabina bajo el paraguas de las fiestas de Radio Sputnik.

Así, el Müller se constituye como «un coworking de djs» que «ya han bautizado el local como lo más underground que se está moviendo ahora en Madrid». «La escena madrileña está bastante potente y estoy muy orgulloso de los nombres que han pasado por aquí en estos dos años», manifiesta Fabián.

La lista es tan larga como las historias que atesoran las paredes de la nave nodriza de la efervescencia sonora. Y precisamente, sus paredes guardan el mejor secreto de Huertas debido a una importante inversión en la insonorización acústica del local mediante el sistema «box in box», que, como su nombre indica, consiste en construir «una caja dentro de otra caja», como una matrioska que reduce de manera superior la transmisión del ruido y las vibraciones.

«Es de las mejores inversiones que he hecho», admite Fabián. «Aunque supuso una pérdida de volumen importante con respecto a la estructura original del local, porque conlleva aislar techo, suelo y paredes, el problema del ruido queda totalmente solventado: no molestamos a los vecinos y me permite mantener la fiesta dentro cuando el resto de locales cierra y la calle va quedándose en silencio».

Este efecto «búnker» inspiró la primera idea para dar nombre al bar, pero Fabián descartó la idea a favor de su segundo apellido, enraizado en un pequeño pueblo de Zurich, para echar a volar el Müller Bar.

Premier del Underplátano 2025

Como guiño a sus raíces isleñas, el artífice del «diskobarsito» tiende puentes sonoros entre su templo y su tierra con la programación de nombres de la escena contracultural canaria, como Svesda.

El próximo 26 de septiembre, el Müller abre sus puertas a un trío de ases canario integrado por DOM, el proyecto en solitario del músico y productor Domingo Alemán; Kaeru Oto, del músico Vijay Dilipkumar, y el dj Baked Belda, nombre artístico de Carlos Belda.

DOM y Kaeru Oto en el Müller Bar en 2023. / LP

Este encuentro se articula como un adelanto o premier del Underplátano 2025, un encuentro musical impulsado por Domingo Alemán en la década de los 90 del pasado siglo con el objetivo de reunir a bandas y artistas de la escena underground del Archipiélago en una jornada maratoniana de conciertos. Como avance de su próxima edición, que ya ha desvelado su fecha el próximo 8 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, este triunvirato tomará los mandos del Müller para bordar «sesiones eclécticas experimentales» para romper los relojes and lose yourself to dance.