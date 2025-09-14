Juan Floristán (pianista): "El mundo digital lo determina todo y la imagen de uno se multiplica hasta el infinito"

El pianista sevillano Juan Floristán visita Canarias para ofrecer tres conciertos que no dejarán a nadie indiferente. El músico participa en el programa Titanes visionarios, el primer concierto de Pablo González como director principal invitado de la Sinfónica de Tenerife. Juan Floristán desplegará su sensibilidad y brillantez técnica en la Rapsodia sobre un tema de Paganini, una de las piezas más seductoras de Rachmaninov. En el Festival de Música Contemporánea ofrecerá dos pases, en Tenerife y Gran Canaria, de BIO. Una soirée musical.

El concierto con la Orquesta Sinfónica en el que participa la próxima semana será la primera actuación, además, de Pablo González como director principal invitado. ¿Qué relación le une a él?

Por desgracia, no he tenido tanta oportunidad de coincidir con él como me hubiera gustado. Pero él siempre tendrá un lugar muy destacado en mi biografía porque fue precisamente el director del Concurso de Piano de Santander Paloma O’Shea, donde en 2015 gané el Premio del Público, curiosamente con una pieza de Rachmaninov. Me volvió a dirigir en el Teatro Monumental de Madrid, y tiene gracia que ahora que volvemos a colaborar lo hagamos con otra pieza de Rachmaninov. Es un musicazo y creo que los tinerfeños deberían alegrarse de tenerlo cerca este año.

Usted ha vivido durante mucho tiempo en Alemania y ha trabajado en el extranjero. ¿Qué percepción se tiene en otros países del trabajo realizado por la Orquesta Sinfónica?

El mundo es muy grande pero es cierto que Canarias siempre va a tener una conexión especial con Alemania, evidentemente, en el mundo de la música. Entonces, quieras que no, las dos grandes orquestas de Canarias son referencias en otros lugares de Europa y en España, desde luego que sí. En concreto, la Sinfónica de Tenerife es referente por muchos motivos y el primero de todos, y el más importante, es por su calidad.

Llega a Auditorio de Tenerife con la pieza Rapsodia sobre un tema de Paganini. ¿Qué puede esperar el público de esta pieza?

Siempre me enfrento a esta pieza con respeto porque es una obra muy difícil, pero también estoy muy familiarizado con ella porque, por casualidades de la vida, es una de las piezas que más veces he tocado. Me encanta esta obra y creo que el público va a experimentar una sorpresa mayúscula porque se trata de una obra de la época estadounidense de Rachmaninov, cuando ya estaba en el exilio, y lo tiene todo. Rachmaninov está más preocupado si cabe del color orquestal y nos ofrece un lirismo arrebatador en esta obra, que podemos decir que es una de las melodías más inspiradas de toda su carrera. Para mi gusto, es el mejor pianista del que se tiene constancia a través de grabaciones y es impresionante poder escucharlo. Esta pieza tiene un aire juguetón e improvisador. Es una propuesta en la que se respira ese aire hollywoodiense, aunque sin caer en el cliché de las bandas sonoras de las películas. No olvidemos que fue Hollywood el que copió a Rachmaninov y no al revés. Esta obra tiene todo.

Ese estilo juguetón de Rachmaninov también lo ha demostrado usted sobre el escenario. Se nota que es una delicia para usted interpretar obras que admira tanto.

Totalmente. Es que, al final, es un juego ponerte delante del público para interpretar obras que son tal delicia. Siempre hay que intentar pasar un buen rato para que el público también lo disfrute. Un maestro que tuve, siempre decía que un concierto es algo escénico que hacemos para disfrutar pero en el que también tenemos que aceptar lo inesperado y esa es la mejor definición de jugar.

Juan Floristán. / Yoel Levi

Esta actuación en el Auditorio está incluida en un programa que se llama Titanes visionarios, un título muy sugerente. ¿Qué le evoca a usted en concreto?

Obviamente, los titanes son Rachmaninov y Mahler, del que se podrá escuchar la Sinfonía nº1, apodada Titán, y Pablo y yo estamos al servicio de esos titanes, que no es poca cosa. Tenemos que estar a la altura. Me parece un programa de dulce, como se dice en Sevilla, y creo que es ideal.

También llega a Canarias para inaugurar el Festival de Música Contemporánea con otra propuesta que también podríamos considerar juguetona, como usted dice, BIO. Una soirée. ¿Qué es lo que tiene preparado?

Esta es una bella casualidad porque voy a viajar a Canarias para hacer de seguido dos proyectos que son muy diferentes. Me siento representado con ambos porque muchas veces se piensa que hay que borrar determinadas tradiciones escénicas y reinventarlo todo desde cero, pero yo creo que lo que hay que hacer es aportar variedad. El concierto clásico me parece que sigue igual de vivo y es igual de interesante y fascinante que cualquier otro, y tiene su público. Pero también es verdad que tiene que existir una mayor variedad y ahí entra BIO. Una soirée, donde toco piezas de Daahoud Salim, George Crumb, Belenish Moreno-Gil y Óscar Escudero y que incluye la lectura de microrrelatos de Borges. Habrá mucho jazz pero la propuesta va más allá porque, además del piano, empleo un teclado electrónico. Hablo, me levanto, me siento, me muevo, hay proyecciones de imágenes… Hago una reflexión sobre lo que es la biografía de un pianista, las verdades y mentiras de esta profesión. Es una reflexión muy juguetona y el público se ríe porque es una obra de contenido filosófico también. Todo esto le da otro empaque al concierto y yo me convierto en objeto de estudio de la propia propuesta. Creo que es muy interesante que el público pueda ver los dos tipos de conciertos que voy a ofrecer en Canarias.

Esa dualidad responde perfectamente a su forma de entender la música, según se desprende de su biografía en su página web.

Efectivamente, en mi página web yo mismo tenía la duda de incluir, además de un currículum en tercera persona, una presentación en primera persona. Quería quitarme la careta y hablar de forma más amplia de mí mismo. Vemos que al final todo está determinado por el mundo digital y las redes sociales hoy en día, y la imagen de uno se multiplica hasta el infinito, hasta la náusea. Por eso creo que este tipo de obra es más relevante que nunca, porque es importante la esquizofrenia a la que se puede llegar muchas veces como artista.

La pasión con la que habla de la música le viene desde la cuna, prácticamente, puesto que fue su madre la que comenzó a formarlo en el piano.

Totalmente, de casta le vine al galgo.