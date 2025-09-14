Llévame al Huerto: la cocina sana como un viaje de sabores y vida

El nombre nació de una broma amorosa, casi un susurro en un coche camino de Gáldar: «Yo lo que quiero es llevarte al huerto», le dijo quien hoy es su marido. Cristyna Arteaga, que entonces soñaba con abrir un restaurante, supo en ese instante que ya tenía título y destino. Nueve años después, Llévame al Huerto no es solo un guiño romántico; es un manifiesto gastronómico que defiende el sabor, el equilibrio y el producto de temporada como pilares de una alimentación consciente.

«Quería mostrar que el hecho de comer sano no es aburrido, sino que puede llegar a ser una explosión de sabores», resume la fundadora. Por eso, cada receta conjuga vegetales, proteínas y suplementos naturales, siempre con trazabilidad. «Se puede comer carne si tiene un origen respetuoso, se puede disfrutar de pescado fresco si sabes de dónde viene», añade. Los mercados de la ciudad y los proveedores locales se han convertido en aliados inseparables de este proyecto.

La emblemática ensalada de burrata que ofrece Llévame al Huerto. / LP / DLP

La carta cambia con las estaciones. En verano brilla un gazpacho de manga, que en invierno cede paso a una sopa miso fermentada en casa, probiótica y humeante. Si el atún escasea, aparece un tiradito de jurel; si la Isla ofrece tuno indio, se transforma en gazpacho de colores intensos. Esa flexibilidad es también una declaración de principios: respeto a la naturaleza, creatividad constante y una cocina que nunca se acomoda.

Platos que conquistan

Entre los favoritos del público figuran la ensalada de burrata, el ceviche de lenguado o el encocado de langostinos, donde Caribe y Canarias se abrazan gracias al cártamo, azafrán local de propiedades antioxidantes. El pad latin-thai, presente desde el primer día, es ya un emblema: una pasta cremosa con semillas de cilantro, leche de coco y crujiente de cacahuetes. «Soy atrevida, me gusta mezclar hierbas y especias, fermentar, probar», confiesa la cocinera, orgullosa también de su helado de albahaca con queso tetilla, nacido de un viaje a Galicia y convertido en seña de identidad.

Esa osadía convive con un cuidado extremo en los procesos. No se usan harinas de trigo refinadas, sino de avena, almendra o garbanzo. Las frituras se limitan solamente al patacón frito en aceite de oliva virgen y las limonadas se elaboran con jengibre, moras o grosellas exprimidas en frío. «En el restaurante hacemos absolutamente todo, no compramos nada hecho», enfatiza Arteaga.

Interior de Llévame al Huerto / LP / DLP

Un equipo formado con paciencia

La logística y la formación del equipo suponen un reto permanente. «Cada vez que entra alguien nuevo debe aprender ingredientes como miso rojo o levadura nutricional», admite la empresaria. Para ella, la clave está en el trato humano: «Las cosas hechas con cariño funcionan; si enseñas con amor, el equipo responde». A su lado, una jefa de cocina que lleva siete años en el local encarna esa transmisión de saberes y asegura la continuidad del proyecto.

También los proveedores forman parte de esta red de confianza. Brotes frescos de remolacha o cilantro cultivados en Canarias, pescado comprado directamente en el mercado, carnes seleccionadas en Ávila. Todo responde a un mismo principio: producto excelente con respeto por su origen.

Una experiencia que va más allá de la mesa

El restaurante no se conforma con nutrir el cuerpo. «Quiero que la gente se atreva a probar cosas diferentes, que comprueben que comer sano puede ser sabroso», explica la propietaria. A veces el nombre induce a equívoco: algunos piensan que es un local vegetariano estricto. La realidad es otra: una cocina abierta, flexible, que busca sorprender y conquistar.

Uno de los platos favoritos de la carta que ofrece Llévame al Huerto / LP / DLP

Una década de evolución

La evolución en casi una década ha sido notable. Cristyna recuerda su propio tránsito por el veganismo y el vegetarianismo hasta llegar a un equilibrio más amplio: «Ya no soy tan restrictiva; me interesa la nutrición enfocada en la vitalidad». Esa mirada se refleja en fermentaciones cuidadas, técnicas depuradas y una atmósfera que combina sabores y música como un refugio vital.

Pero más allá de la técnica, está la filosofía. Para la chef, la cocina es una forma de educar y acompañar. «Me alegra cuando alguien prueba un plato y descubre que cuidarse puede ser delicioso», confiesa. Esa pedagogía se extiende a sus redes sociales y al blog, donde comparte recetas sencillas para la vida diaria.

El futuro se escribe día a día. «No me gusta pensar a cinco años. Lo que haré es dar lo mejor que tenga cada día», asegura la fundadora. Hoy, Llévame al Huerto convive con un catering en plena expansión, que ofrece platos creativos y delicados para eventos. Además, la chef comparte recetas sencillas en las redes, convencida de que una alimentación sana no debe quedarse en las mesas del local, sino inspirar a las familias.

Reforma y nueva etapa

«Acabamos de reformar», cuenta Arteaga, «para hacerlo más lindo y más amplio». La actualización busca reforzar ese ambiente pulcro del que habla en sala: que el comensal vea procesos limpios y una cocina a conciencia. La barra de bebidas se articula ahora en torno a sus limonadas caseras: jengibre exprimido en frío, limones, grosellas y moras que se convierten en bases naturales. La reforma consolida la promesa de cocina consciente y, quien cruza sus puertas, percibe algo más que un servicio. La luz natural acaricia las mesas, la música seleccionada invita a bajar revoluciones, los aromas de hierbas frescas despiertan la curiosidad. Es un ambiente cuidado al detalle que refleja la filosofía de su creadora: vivir con calma, nutrirse con sentido y disfrutar sin culpa.

Interior de Llévame al Huerto tras su reforma. / LP / DLP

Así, el huerto que un día nació de una frase íntima se ha convertido en metáfora de un estilo de vida. Un espacio donde la cocina dialoga con la nutrición, donde la tradición se funde con la innovación, y donde cada plato invita a cuidarse y a disfrutar. Como concluye Cristyna Arteaga: «Nutrirse bien y disfrutar es fundamental para vivir mejor».