Aduén Amaya: “En Canarias hay huella de artistas, no subestimo a nadie”

No tiene ni una sola canción en Spotify “porque sale muy caro”. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que el talento de Aduén Amaya conquiste corazones dentro y fuera del archipiélago. El joven, natural de Telde, se define como una persona “inquieta, traviesa, con necesidad de hacer cosas siempre” y confiesa que su pasión por el arte musical nació gracias a las canciones de Iglesia, temazos reconocidos por todo el mundo que entonaba junto a su tía y su madre, por ejemplo.

Amaya llega al Teatro Juan Ramón Jiménez, de su municipio natal, ansioso por celebrar una de las grandes noches que le depara su carrera artística: la del 20 de septiembre, momento en el que se reencontrará con su público y ofrecerá grandes sorpresas desde las tablas de un escenario que le ha visto crecer. Tal y como ha anunciado en su perfil oficial de Instagram, por cierto, la estrella nacional y exrepresentante de España en Eurovisión Blas Cantó será uno de los invitados, entre muchos otros.

“Siempre he tenido mucho respeto a la música porque no soy de subestimar a la gente y porque le tengo admiración profunda a quienes hacen música y han dedicado toda su vida a hacerla. En Canarias hay huella de artistas y, por supuesto, también de cantantes”, asegura. “No puedo compararme con nadie realmente porque creo que cualquier persona que cante puede estar a la altura de lo que yo hago vocalmente, pero sí que soy consciente de que tengo una luz que me hace traspasar esa cuarta pared”, dice después de haber trabajado mucho su interior y paz mental.

Aduén Amaya, la voz de Canarias, que conquista los corazones

La Provincia

En esta entrevista exclusiva para La Provincia, Aduén Amaya habla con auténtica admiración de quienes le acompañan en el presente y elevan a lo más alto su faceta como artista, Josué Quevedo y Giovanni Déniz, de Option Productions: “son los auténticos talismanes de este proyecto. Estoy en las mejores manos de Canarias, sin duda. Eso hace que se levante un poco de arena en el fondo del mar. La gente sabe quiénes son, que son quienes lideran los proyectos artísticos más grandes que hay en Canarias ahora mismo, como por ejemplo la dirección artística del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria o el de Maspalomas”.

Cuando se le pregunta por el compañerismo en la industria musical canaria en concreto, Aduén responde sin pelos en la lengua: “soy una persona que se alegra y a la que le gusta compartir contenido y música de mi gente, del gremio en general. Sin embargo, sí que es verdad que me he encontrado con cierta tirantez entre artistas que los lleva a fijarse en quiénes conforman el cartel de un festival, o no. No es una cuestión de números, tampoco de triunfar. Es una cuestión de compartir, de abrir una botella de vino, de crear”, asegura convencido de que trabajando en equipo se llega más lejos.