LPA B&M Festival presenta su 12ª edición con un cartel de lujo y el impulso del concurso LPA Emer-gente

El encuentro cultural que rompe moldes en Las Palmas se prepara para un fin de semana histórico, defendiendo su manifiesto de "música sin etiquetas"

Marcando una vez más su compromiso con la música en vivo y la celebración de un gran festival al aire libre y para todos los públicos,

LPA B&M Festival presentó los detalles de su duodécima edición, que promete ser una de las más potentes hasta la fecha.

UN CARTEL CON REFERENCIAS A ROCK Y FUSIÓN:

El LPA B&M Festival, uno de los eventos culturales más esperados en Gran Canaria, está a punto de abrir sus puertas. A partir de la próxima semana, del 19 al 21 de septiembre, el Parque Litoral El Rincón se transformará en el epicentro de la música en vivo, ofreciendo su cartel más grande y ambicioso hasta la fecha. Con 24 bandas, esta edición promete una experiencia sonora diversa y un compromiso total con su manifiesto:

"Descubre música. Sin postureo. Sin VIPs. Sin etiquetas".

El festival no solo es una cita obligada para los amantes de la música, sino también un reflejo de su identidad única: inclusivo, vitalista, abierto y respetuoso. "Aquí todos somos iguales", reza su manifiesto, destacando un modelo que prioriza las entradasasequibles y la celebración del talento canario, creando un espacio donde la comunidad y la música crecen juntas.

El LPA B&M Festival, uno de los eventos culturales más esperados en Gran Canaria / LPA Beer

La primera jornada, el viernes 19 de septiembre, estará marcada por la contundencia del rock y el metal nacional con los incombustibles Porretas, Reincidentes, Narco y los icónicos Soziedad Alkoholika. El talento local estará representado por la banda canaria Las Ratas y los tres primeros finalistas del concurso LPA Emergente: Cosecha Urbana, con su enérgico Punk Rock, Notajunto, representante del Rock Canario, y Revenge and Desire, que traerán el Groove y Trash Metal al festival.

La primera jornada, el viernes 19 de septiembre. / LPA Beer

El sábado 20 de septiembre será el plato fuerte con una de las actuaciones más esperadas: el supergrupo G-5, conformado por las leyendas Kiko Veneno, Muchachito, ElCanijo de Jerez, Tomasito y Diego Ratón. El cartel se completa con el indie de LeónBenavente y Maruja Limón, el rap de Sofía Gabanna y el pop de Said Muti, junto a los otros tres finalistas del LPA Emergente: Aldara, que ofrecer. su propuesta de Pop y Latin Urban, Gekah, con su potente Rap, y Edu el Podenco, que fusionará el Rock con la Rumba Callejera y el Flamenco Urbano.

El sábado 20 de septiembre será el plato fuerte con una de las actuaciones más esperadas / LPA Beer

El jurado profesional, compuesto por Arturo Paniagua, Inés Álvarez, Pablo Rodríguez, Diego Acosta, Luis Alberto Serrano, Ramón del Castillo, Yolanda Marcos, Natalia Machín, David Jerez y Mario Alonso, será el encargado de seleccionar al finalista que obtendrá un merecido lugar en el cartel del LPA B&M Festival 2026.

LPA B&M Festival presenta su 12ª edición con un cartel de lujo / LPA Beer

El festival cerrará el domingo 21 de septiembre con una jornada especialmente diseñada para el público familiar, el LPA Fun-Family, bajo el lema "Un festival para todos".

Esta iniciativa amplía significativamente el área de ocio con más talleres y actividades creativas orientadas a los más jóvenes, asegurando que el evento sea una experiencia inclusiva y divertida para todas las edades.

Las actuaciones de Los Salvapantallas, Punk Sailor y Aseres animarán esta jornada, que además contará con un gran festival de bandas tributo.

El público podrá disfrutar de los éxitos de Miguel Ríos de la mano

de Rock & Ríos Band, la energía de Fito & Fitipaldis con La Boina de Fito, los himnos de Héroes del Silencio con La Alacena, y los clásicos de Hombres G interpretados por Tribu-G. Será el colofón perfecto para una edición que se consolida como un referente cultural en Gran Canaria.

El festival cerrará el domingo 21 de septiembre / LPA Beer

Más allá de la música: un festival con conciencia

El LPA B&M Festival es más que un evento musical; es un modelo de sostenibilidad y responsabilidad social. El festival se consolida como un referente en prácticas ambientales.

Su compromiso incluye el uso de materiales reciclables, la reducción de plásticos, la promoción de productos KM0 y la implementación de sistemas de energía eficientes.

Además, el festival promueve la igualdad de género con artistas de distintos géneros y un punto violeta para garantizar un entorno seguro.

Su impacto social se extiende a la generación de empleo local y a colaboraciones con diferentes organizaciones, reafirmando su papel como un espacio inclusivo y de apoyo a la comunidad.

Con todos estos pilares, el LPA B&M Festival 2025 se presenta como la gran cita de la temporada para disfrutar de la mejor música en vivo en un entorno excepcional, combinando fiesta, conciencia y comunidad.

¡Prepárense para vivir una experiencia única!

UN FESTIVAL PARA TODOS LOS PÚBLICOS:

Con más de 4.000 m. de espacio al aire libre, el LPA B&MF ofrecerá conciertos, zona gastronómica, área infantil y actividades complementarias, reforzando su apuesta por el ocio cultural en un entorno abierto y accesible.

El festival cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, con la campaña “La isla de mi vida” y de Turismo Islas Canarias, Gobierno de Canarias; cerveza Heineken y la colaboración del Centro Comercial Las Arenas, Cerveza Águila y Munchitos.