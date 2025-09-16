La 33ª Temporada de Zarzuela de Canarias arranca con el «patio madrileño» de 'La Revoltosa'

La zarzuela vuelve a levantar el telón en Gran Canaria y lo hace con toda la chispa del género chico. La XXXIII Temporada de Zarzuela de Canarias, impulsada por Amigos Canarios de la Zarzuela, se presentó este martes en el Teatro Pérez Galdós como una fiesta popular, cercana y luminosa, donde el patio de vecinos, la taberna y hasta los camerinos se convierten en escenarios vivos llenos de emoción y sátira.

Con un cartel que reúne primeras voces nacionales como las de Milagros Martín, Sofía Esparza, Carolina Moncada o Alejandro del Cerro, catorce artistas canarios y la impronta de los hermanos Castejón, la temporada se anuncia como un viaje entre tradición y frescura.

Tres títulos imprescindibles, La Revoltosa, que inaugura la temporada los próximos 19 y 20 de septiembre en el Teatro Pérez Galdós, El dúo de La Africana, que aterriza en el mismo escenario los días 3 y 4 de octubre, y la Antología de la Zarzuela, que llega al Teatro Cuyás el 10 de octubre, serán el corazón de esta edición que promete carcajadas, ironía y ternura. Y también una novedad: la colaboración especial de la Gran Canaria Wind Orchestra con una «Gala Lírica» el próximo 5 de octubre a las 19.00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus.

«Muchas veces no se entiende del todo bien, pero el género chico es un subgénero de la zarzuela, nació de una crisis, pero se transformó en un milagro escénico capaz de sobrevivir con funciones cada hora», recordó durante la presentación Rafael Sánchez-Araña, director titular de la Temporada de Zarzuela de Canarias.

El programa

El primer título, La Revoltosa, convertirá este fin de semana el escenario del Teatro Pérez Galdós para transformarlo en un «patio madrileño» de finales del siglo XIX. Un sainete lírico cuya dirección musical recae en las manos del propio Sánchez-Araña, que estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y su coro, dirigido por Maite Robaina.

La soprano encargada de dar vida a Mari Pepa será Carolina Moncada, personaje que se enamora de Felipe, interpretado por el barítono Fernando Campero. El elenco también cuenta con la mezzosoprano Patricia Illera en el papel de Soledad, Alberto Aliaga como Cándido, Mingo Ávila como Candelas, Carlos Crooke como Atenedoro, Silvia Zorita como Gorgonia, Rafael Álvarez de Luna como Tiberio, Andrea Zoghbi como Chupitos y Jennifer Artiles como Encarna, nombres que dan vida al patio de vecinos.

La temporada sigue con la comedia musical El dúo de La Africana, un universo de egos, enredos y carcajadas que cuenta con la voz de la cantante lírica Milagros Martín. «Decir Milagros Martín es decir zarzuela. Es la artista más reconocida a nivel mundial de este repertorio. Lleva más de 40 años llevándolo por España y por todo el mundo», destacó Sánchez-Araña, que también coge la batuta en esta obra al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), que estará acompañada de su coro, dirigido por Luis García Santana.

El montaje cuenta también con la dirección escénica y coreográfica de Nuria Castejón y con los nombres de Rafael Castejón, Sofía Esparza, Alejandro del Cerro, Paco Déniz, Cristina Arias, Alberto San Luis e Isaac de Santos, un elenco que dentro de la propia obra también son intérpretes, representando a los miembros de una modesta compañía de ópera.

El cierre

El cierre de esta 33ª temporada lo pondrá Antología de la Zarzuela, una representación con diversas tramas y voces con acento canario, ya que cuenta con la soprano Nora Carrasco, el tenor Gabriel Álvarez, el bajo Julián Padilla y con La Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida por Juan Antonio Rodá. «Un espectáculo que condensa en una sola velada toda la emoción del repertorio lírico español», en palabras de la organización.

La Temporada de Zarzuela de Canarias se consolida como uno de los eventos más longevo de las Islas tras «una lucha de 33 años», en palabras de la presidenta de Amigos Canarios de la Zarzuela, Argelia Camino. «Empezó emulando a los Amigos Canarios de la Ópera, con panfletillos en esta casa para ver si había gente dispuesta a hacerse socios de una asociación como esta. Y la cosa salió para adelante», recordó.

A pesar de la crisis económica que atravesaron, la pandemia, y otras dificultades como la falta de presupuesto, este «grupo de amantes de la zarzuela», como Camino lo define, han conseguido año tras año sacar las temporadas hacia adelante.

Para esta edición han contado con una cuantía de 265.000 euros, cantidad que resulta suficiente gracias a esos trabajadores -maquinistas, escenógrafos, peluqueros, sastres- que, en palabras de la presidenta de la asociación, «cobran cachés ridículos para poder sacar los espectáculos adelante». «Si no, sería imposible que con un presupuesto como el nuestro, hiciéramos zarzuela escenificada con la calidad con la que se está haciendo», concluyó Camino.