El canario que se ha vuelto viral y disfrutado del concierto en La Casita de Bad Bunny en Puerto Rico

San Juan de Puerto Rico ha sido el epicentro de uno de los acontecimientos musicales más destacados del verano: la residencia de conciertos de Bad Bunny en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido popularmente como El Choli. Durante 30 noches consecutivas, entre el 11 de julio y el 14 de septiembre, el artista ha ofrecido un espectáculo que va más allá de lo musical, consolidando su vínculo con la cultura y la identidad de su tierra natal.

En el corazón del escenario ha destacado un elemento visual y simbólico que captó la atención tanto de asistentes como de medios internacionales: una casita de madera en tonos rosa y amarillo, diseñada a imagen de las tradicionales casas puertorriqueñas del siglo XIX. Este espacio (La Casita), que funcionó como un área VIP para invitados especiales, como el jugador de la NBA LeBron James, el cantante canario Quevedo y los oscarizados actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, entre otras celebridades, también sirvió de tarima adicional para algunas interpretaciones del artista, en especial los temas más urbanos y vinculados a las raíces del reguetón.

La casita no era solo un decorado. Cuenta con salón, balcón y hasta un bar, replicando fielmente el ambiente acogedor de un hogar típico en las zonas rurales y urbanas de Puerto Rico. Se convirtió en una especie de fiesta de marquesina, como se conocen en la isla las celebraciones familiares en patios y garajes, trasladada a uno de los recintos más importantes del Caribe.

Lucía Feijoo Viera

Un tinerfeño, en La Casita de Bad Bunny en Puerto Rico

El último disco del cantante, titulado Debí tirar más fotos, ha sido el eje temático de esta serie de conciertos en el Coliseo boricua. Este trabajo discográfico funciona como un homenaje a la isla y su diáspora, combinando sonidos tradicionales con el sello urbano característico del artista.

Entre los privilegiados que han tenido la oportunidad de disfrutar del concierto de Bad Bunny desde La Casita, además del grancanario Quevedo, se encuentra un tinerfeño que se volvió viral aún sin salir de España.

Antes de viajar a Puerto Rico junto a otros canarios para acudir al espectáculo de Bad Bunny, animó la espera a los pasajeros que esperaban el embarque en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas con un sombrero con una flor, la bandera canaria y altavoz en mano en el que sonaba uno de los éxitos del regatonero puertorriqueño: Debí tirar más fotos.

El momento se volvió viral y fue recogido por el medio de comunicación MetroPR. Este lunes, la publicación en Instagram acumulaba más de 57.000 'Me gusta'. El joven, con el mismo sombrero, acudió al recital de Bad Bunny en el que disfrutó de lo lindoen La Casita, al igual que otros canarios que también participaron de la experiencia en El Coliseo.

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny. / EPC

Otra oportunidad para ver a Bad Bunny en La Casita

Cada función de Bad Bunny se transforma en una celebración de la identidad puertorriqueña, uniendo música, escenografía y tradición en un mismo espectáculo. Bad Bunny ha demostrado una vez más su capacidad para conectar con el público a través de un lenguaje artístico que no olvida sus raíces.

Con esta residencia, el artista no solo ha ofrecido entretenimiento, sino que ha generado un espacio de visibilidad para la cultura de Puerto Rico en un contexto global, contribuyendo al fortalecimiento del orgullo cultural dentro y fuera del país.

Si te has perdido el concierto en la residencia de Bad Bunny todavía tienes una oportunidad para acudir a ver al artista. Él mismo anunciaba "una más" este lunes en su cuenta de Instagram de su gira No me quiero ir de aquí. Será el 20 de septiembre con entradas a la venta a partir de este miércoles.