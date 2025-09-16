Marina Casado, colaboradora de LA PROVINCIA, gana el Premio Ciudad de Irún de Poesía 2025

La poeta, profesora y periodista Marina Casado (Madrid, 1989), colaboradora de LA PROVINCIA/DLP como autora de la columna de contraportada de los viernes bajo el epígrafe Un carrusel vacío, ha sido distinguida con el Premio Ciudad de Irún de Poesía 2025 por su poemario Un mar que nadie mira.

El galardón, dotado con 5.000 euros y su publicación en la editorial Reino de Cordelia, se enmarca en la modalidad de «poesía en castellano» dentro de la 46ª edición de los Premios Literarios Kutxa Fundazioa Irun, una cita de referencia en el ámbito de la creación literaria en euskera y castellano. El acto de entrega tendrá lugar el 22 de noviembre en Guipúzcoa.

Un mar que nadie mira se erige en el octavo poemario publicado de Marina Casado, quien ya ha recibido otros galardones como el Premio Carmen Conde de poesía para mujeres, el Premio Internacional de Poesía León Felipe o el 14º Premio de Poesía Paul Beckett. En esta nueva obra, la autora vuelve a profundizar en sus temas habituales: la muerte y la memoria, la ausencia, la infancia como paraíso perdido y el amor.

La imagen que da título al libro, ese mar que nadie mira, «pertenece al recuerdo, a un lugar del pasado que solo la voz lírica puede contemplar, porque no forma parte del presente», revela la autora.