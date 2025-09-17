BomboZoom: el certamen que reparte premios por producir un videoclip en menos de 48 horas

El vértigo de rodar y montar un vídeo musical en menos de 48 horas marca el ritmo de la segunda edición de BomboZoom Gran Canaria Musica Video Festival, un certamen único en Canarias con dos vías de concurso que ponen a prueba la creatividad y la rapidez para producir un videoclip en el entorno de Arucas.

El proyecto recupera una primera edición señera que se lanzó en 2019 en las instalaciones del Centro de Cultura Audiovisual Gran Canaria. Un intento que se trató de retomar en 2020 sin éxito por razones ajenas al equipo y una pandemia implacable. AlGato asume la producción y ejecución de esta nueva etapa en la comarca norte, con Ángel Clavijo de nuevo como director creativo.

Categorías

El certamen, pionero en el panorama canario, presenta un total de 5.000 euros en premios, divididos en una categoría competitiva abierta a videoclips rodados entre en el último año; además de la ya mencionada sección que trata de producir un videoclip de manera exprés. Cada equipo creativo de rodaje se someterá al sorteo de una canción original y las localizaciones concretas que la organización ubica en el municipio de Arucas. «A la gente podrá sorprenderle, pero muchos vídeos se ruedan en ese margen de tiempo», sostiene el productor del festival, Ardiel Zaya.

Todo el material se proyectará en la sala principal de la Biblioteca de Arucas, que se convierte en la semana del 3 al 10 de octubre en el centro neurálgico de esta cita híbrido entre cine y música. La gala final del festival tendrá lugar el 10 de octubre, e incluirá la proyección de los trabajos ganadores, entrega de premios y showcases musicales de la formación canaria Good Franco y la cantante argentina afincada en Fuerteventura, Flor SZ.

Formación de filmmakers

Zaya insiste en la importancia del plantel formativo que trae a la segunda edición, dedicado a estudiantes de cine. Profesionales con recorrido en el panorama audiovisual canario, con carreras consolidadas como Makerfly, alias de Javier Viera, que ha trabajado en la línea creativa de videoclips de Quevedo; Alejandro González, ganador de la categoría Mejor Videoclip de los Premios Canarios de la Música, con la canción de Said Muti, Ahora; e Individuo 404, mano derecha del trabajo del rapero canario Cálido Lehamo, el beatmaker $kyhook y cantantes grancanarios como La Pantera o Endyel, aportan la pauta formativa a futuros filmmakers de la industria.

Otra de las importantes aristas de este apartado formativo el 3 de octubre es el taller intensivo impartido por Saot ST (Carlos Cabrera), reconocido músico y responsable del proyecto After Hour, con 49 videoclips que produce en cadena, realizados para artistas como Quevedo, Abhir o Tr Maker, entre otros.

BomboZoom, en su pasada edición / lp/dlp

La organización registra ya cerca de diez equipos para el reto, más de treinta candidaturas en la sección de música rodada y más de 30 videoclips presentados que optan al premio de 5.000 euros. El sorteo tiene lugar el 3 de octubre, las charlas profesionales se celebran el 9 de octubre y la gala de entrega cerrará esta segunda edición el 10 de octubre.

El videoclip es una moneda de cambio en la industria musical que resiste a pesar del tirón que viven los visualizers, otras piezas aún más cortas, repetidas en bucle y que acompañan a la presentación de la canción en plataformas de streaming como Spotify o YouTube. El consumo cada vez se localiza en música viralizada en redes sociales, lo que convierte al formato audiovisual en una oportunidad de descubrimiento.

Porque ¿a quién no le ha marcado un videoclip? Desde Michael Jackson zombificado en Thriller, el I want to break free de Queen o hasta el Gangnam Style coreano, los vídeos musicales suponen una extensión narrativa de las canciones que repercute en el éxito. «El videoclip una herramienta que consumimos todos. Estamos enganchados a ese scroll infinito de las redes, y un vídeo es una manera espectacular de comunicar», concluye el productor Ardiel Zaya.